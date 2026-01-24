Відео
Як подряпини на авто нищать електроніку та сенсори

Дата публікації: 24 січня 2026 17:35
Як пошкодження фарби кузова виводять з ладу електроніку авто
Подряпини на синьому автомобілі. Фото: mtroskillcollision.co.nz

Навіть найменші тріщини на лакофарбовому покритті здатні спровокувати серйозні збої у роботі автомобільних датчиків та проводки. Сучасний кузов виконує роль технологічної платформи, тому будь-яке порушення цілісності загрожує безпеці руху.

Про це написав Avtoto.

Природа появи дефектів

Пошкодження лаку навіть завтовшки у частки міліметра часто виникають у зонах найбільшого напруження конструкції. Це трапляється через різну швидкість розширення металу та фарби під час перепадів температур.

Постійні вібрації на дорозі навантажують жорстке покриття, що призводить до появи дрібної сітки розривів на стиках панелей або краях крил. Також причиною стають порушення технології фарбування під час ремонту або агресивний вплив дорожніх реагентів.

Руйнівна волога

Порушення герметичності захисного шару дозволяє воді та солям проникати до внутрішніх порожнин. Позаяк більшість електричних джгутів проходять уздовж кузовних елементів, волога спричиняє швидке окиснення контактів. У з’єднаннях зростає електричний опір, що провокує раптові помилки у роботі систем та збої, які зникають самі по собі.

Сенсори паркування, камери та датчики систем стабілізації виявляються надзвичайно чутливими до корозії. Навіть непрямий вплив вологи може призвести до некоректної роботи комплексів допомоги водієві. У критичних ситуаціях асистенти гальмування можуть працювати неправильно через нестабільний сигнал від пошкодженого вузла.

Також читайте:

Способи захисту систем

Симптомами проблем часто стають електронні несправності після дощу або відвідування мийки. Локальна корозія під накладками або ущільнювачами також вказує на наявність прихованих дефектів. Під час огляду доцільно використовувати товщиномір для пошуку пошкоджених зон лаку та проводити комп’ютерну діагностику стабільності сигналів.

Регулярне нанесення захисного покриття та антикорозійна обробка допомагають зберегти цілісність бар’єра. Своєчасне усунення мікротріщин обходиться значно дешевше за заміну складних електронних блоків. Увага до стану поверхні кузова є запорукою надійної роботи всіх систем безпеки автомобіля.

ремонт авто проблеми поради автомобіль подряпини
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
