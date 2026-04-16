Видео

Как работает электрический ручной тормоз: большинство не знают

Дата публикации 16 апреля 2026 19:45
Как работает электрический ручной тормоз: большинство не знают
Электрический ручник. Фото: counterman.com

Электронный стояночный тормоз уже давно стал стандартом для новых автомобилей, вытеснив классические механические рычаги. Несмотря на распространенность этой системы, большинство водителей до сих пор не понимают принцип ее работы в экстремальных ситуациях. Многие боятся случайного нажатия кнопки во время движения, считая это фатальным. На самом деле система EPB скрывает функции, которые делают поездку значительно безопаснее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Преимущества системы

Электронный стояночный тормоз обеспечивает высокий уровень комфорта, автоматически блокируя колеса после остановки двигателя. Это полностью исключает риск самопроизвольного откатывания транспортного средства, даже если оставить его на нейтральной передаче. Использование кнопки вместо тяжелого рычага не требует физических усилий, что особенно удобно при ежедневной эксплуатации в городе.

Однако сложность конструкции добавляет новые потенциальные точки отказа. Например, при разряженном аккумуляторе тормоз может заблокироваться, а для обслуживания системы теперь обязательно нужен диагностический компьютер.

Аварийное замедление

Распространено мнение, что активация электронного ручника на большой скорости приведет к мгновенному заносу из-за блокировки задней оси. На самом деле система работает по другому алгоритму и выполняет роль полноценного аварийного тормоза. При нажатии и удержании кнопки во время движения блок управления приводит в действие все четыре колеса, а не только задние.

Процесс замедления полностью контролируется системами ABS и ESP, что гарантирует сохранение стабильности траектории. Это важно в случаях, когда пассажиру нужно остановить автомобиль из-за потери сознания водителем.

Особенности работы

Любителям дрифта стоит знать, что электронный тормоз совершенно не подходит для силового заноса на скорости. Из-за работы всех четырех контуров невозможно заблокировать лишь заднюю ось для поворота.

Важно различать функцию стояночного тормоза и позицию "P" в автоматической коробке передач. В современных авто электроника блокирует возможность включения паркинга во время движения, чтобы предотвратить разрушение трансмиссии. В более старых моделях такая попытка может привести к серьезному механическому повреждению агрегата даже при небольшой скорости, так как блокировка происходит через механический фиксатор внутри коробки.

Ранее Новини.LIVE писали, почему не стоит делать длительную стоянку авто на ручном тормозе. Машина в зафиксированном состоянии на несколько недель часто провоцирует блокировку колес из-за коррозии металлических механизмов.

Также читайте о трех способах выявить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
