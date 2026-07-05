Как обычная грязь может вывести из строя двигатель автомобиля

Кроссовер на грязном участке бездорожья. Фото (иллюстративное): autoblog.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Представление о том, что немытый кузов автомобиля может привести к серьезной поломке двигателя, звучит как выдумка недобросовестных мастеров. Во время летней жары один из клиентов автосервиса столкнулся именно с такой проблемой и сначала обвинил специалистов в мошенничестве. Однако подробный осмотр показал, что простое игнорирование мойки способно полностью вывести из строя силовой агрегат.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Нагрузка системы

Принцип работы автомобильного кондиционера основан на замкнутом теплообмене, где ключевую роль играют компрессор и радиатор климатической системы. Этот элемент всегда расположен в передней части транспортного средства, непосредственно перед основным радиатором охлаждения двигателя. Когда кондиционер включается в жару, его радиатор сильно нагревается, дополнительно подогревая встречный поток воздуха.

За стабильную температуру в системе отвечают мощные вентиляторы, которые принудительно прогоняют воздух через соты. Если поток воздуха встречает препятствие, баланс мгновенно нарушается. Радиаторы современных моделей автомобилей изготавливают из очень тонких материалов, а сами узлы в подкапотном пространстве устанавливают максимально плотно друг к другу.

Последствия бездорожья

Владелец большого городского кроссовера периодически выезжал на бездорожье, но после загородных поездок не считал нужным тщательно промывать нижнюю часть кузова. В результате пространство между радиатором кондиционера и охлаждающим контуром двигателя полностью забилось густым илом и высохшей грязью. Сначала в автомобиле почти полностью исчез приятный прохладный воздух, а впоследствии из-за перегрева заклинило сам двигатель.

Восстановление поврежденного двигателя оказалось финансово нецелесообразным, поэтому владельцу пришлось покупать подержанный агрегат на замену. Конечно, подобное тотальное загрязнение чаще встречается у любителей экстремальных поездок по лесам и полям. Однако даже в обычных городских легковых автомобилях соты радиаторов за несколько лет забиваются пылью, пухом и остатками насекомых, существенно снижая эффективность кондиционирования.

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