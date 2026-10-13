Как обменять украинские водительские права на немецкие без сдачи экзаменов

Немецкие водительские права. Фото: wmn.de

Украинцы в Германии могут обменять свои национальные права по упрощенной процедуре. Новые правила позволяют получить немецкий документ без сдачи теоретического и практического экзаменов. Украина официально вошла в список стран, водительские удостоверения которых признаются на особых условиях. Довольно распространенная и выгодное нововведение действует для всех граждан, находящихся под временной защитой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЦ МВД.

Реклама

Разрешенные категории

Без сдачи экзаменов можно обменять популярные категории для легковых и грузовых автомобилей, в частности A, B, BE, C и D. Категории B1 для квадроциклов и T для тракторов под эту программу не подпадают. При этом мотоциклетная категория A1 при переоформлении автоматически соответствует местной категории AM.

Для водителей грузовиков и автобусов остаются дополнительные требования к здоровью. Владельцам категорий C и D необходимо предоставить медицинское заключение и обязательно пройти проверку зрения. Если в правах есть только грузовая категория без B, для управления легковым автомобилем придется сдавать и теорию, и практику.

Подача документов

Заявление на обмен принимает местный орган по выдаче водительских удостоверений (Fahrerlaubnisbehörde). Во многих городах документы можно сдать через обычный административный центр (Bürgeramt). Перед визитом стоит зайти на сайт учреждения и уточнить перечень документов, стоимость и сроки выдачи.

Читайте также:

Украинка Алина уже начала этот процесс и поделилась своей историей. Она подготовила паспорт, водительские права, документ о статусе беженца и фотографию. Перевод водительских прав и медицинская справка для категории B ей не понадобились, а вся процедура обойдется примерно в 80 евро. Новый документ изготавливают в течение трех недель, отправляют по почте, а на это время выдают временное бумажное разрешение.

Изъятие прав

При выдаче немецкого документа украинские права изымаются. Их хранят в ведомстве в течение трех лет, после чего уничтожают. Немецкая сторона автоматически уведомляет об этом украинские органы, после чего изъятые права становятся недействительными в отечественной базе данных.

Если гражданин впоследствии вернется жить в Украину, немецкие права можно будет без проблем обменять обратно. Повторная процедура обмена на украинские также проходит без каких-либо экзаменов. Такое решение значительно упрощает жизнь водителям.

Ранее Новини.LIVE писали, где ещё можно обменять украинские водительские права без экзаменов. В настоящее время существует ряд двусторонних соглашений, которые значительно помогают украинским водителям.

Также читайте, где сложнее получить водительское удостоверение. На примерах Китая, Австралии, Японии и других стран видно, насколько разными могут быть требования к теоретической подготовке и практическому опыту.