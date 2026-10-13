Як обміняти українські водійські права на німецькі без іспитів

Німецькі водійські права. Фото: wmn.de

Українці у Німеччині мають змогу обміняти свої національні права за спрощеною процедурою. Нові правила дозволяють отримати німецький документ без складання теоретичного та практичного іспитів. Україна офіційно увійшла до списку країн, чиї посвідчення водія визнаються на особливих умовах. Доволі розповсюджена та вигідна новація діє для всіх громадян під тимчасовим захистом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на ГСЦ МВС.

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Дозволені категорії

Без складання іспитів можна обміняти популярні категорії для легкових і вантажних машин, зокрема A, B, BE, C та D. Категорії B1 для квадроциклів та T для тракторів під таку програму не підпадають. При цьому мотоциклетна категорія A1 під час переоформлення автоматично відповідає місцевій AM.

Для водіїв вантажівок та автобусів залишаються додаткові вимоги щодо здоров'я. Власникам категорій C та D потрібно надати медичний висновок й обов'язково пройти перевірку зору. Якщо у правах є лише вантажна категорія без B, для керування легковиком доведеться складати і теорію, і практику.

Подача документів

Заяву на обмін приймає місцеве відомство з питань видачі посвідчень Fahrerlaubnisbehörde. У багатьох містах папери можна віддати через звичайний відомчий центр Bürgeramt. Перед візитом варто зайти на сайт установи та уточнити перелік паперів, ціну та строки видачі.

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Українка Аліна вже розпочала цей процес і поділилася власною історією. Вона підготувала паспорт, водійські права, документ про захист та фотографію. Переклад прав та медична довідка для категорії B їй не знадобилися, а вся процедура обійдеться орієнтовно у 80 євро. Новий документ виготовляють до трьох тижнів, надсилають поштою, а на цей час видають тимчасовий паперовий дозвіл.

Вилучення прав

Під час видачі німецького документа українське посвідчення вилучають. Його зберігають у відомстві протягом трьох років, після чого знищують. Німецька сторона автоматично сповіщає про це українські органи, після чого вилучені права стають недійсними у вітчизняній базі.

Якщо громадянин згодом повернеться жити в Україну, німецькі права можна буде без проблем змінити назад. Повторна процедура обміну на українські також проходить без жодних іспитів. Таке рішення сильно спрощує життя водіям.

Раніше Новини.LIVE писали, де ще можна обміняти українські водійські права без іспитів. Наразі існує низка двосторонніх угод, які сильно допомагають українським водіям.

Також читайте, де найскладніше отримати посвідчення водія. На прикладах Китаю, Австралії, Японії та інших країн видно, наскільки різними можуть бути вимоги до теоретичної підготовки та практичного досвіду.