Аккумулятор под капотом авто. Фото: tiresplus.com

Зимой автомобильный аккумулятор работает в сложных условиях. Короткие поездки по городу часто забирают из источника питания больше энергии, чем генератор успевает восполнить. Из-за воздействия мороза и работы обогревателей назвать единую точную цифру пробега для полного восстановления заряда невозможно. Однако эксперты объяснили реальные потребности аккумулятора в холодное время года и напомнили о правилах безопасной зарядки от сети.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Влияние мороза

При температуре воздуха около −18 °C аккумулятор теряет более половины своей пусковой мощности. В то же время двигателю с загустевшим на морозе маслом требуется почти вдвое больше энергии для запуска. Кроме того, холодный аккумулятор значительно медленнее принимает ток от генератора во время движения.

Дополнительную нагрузку создают многочисленные системы обогрева стекол, зеркал, сидений, а также фары и печка. Из-за постоянной работы этих приборов энергия расходуется быстрее, чем восполняется.

Дистанция движения

Чтобы компенсировать энергию после одного запуска двигателя, автомобилю нужно проехать примерно 10 км без лишних потребителей в салоне. В сильный мороз и при включенном обогреве этот путь становится заметно длиннее. В городских пробках процесс идет ещё медленнее, поскольку на холостых оборотах генератор выдает мало тока.

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Сохранить драгоценный ток в дороге поможет простое правило экономии. Подогрев сидений и стекол стоит выключать сразу после того, как поверхности нагреются или оттают.

Проверка заряда

О недостатке энергии свидетельствует вялое вращение стартера по утрам и тусклый свет фар. Точное состояние аккумулятора легко проверить мультиметром перед запуском двигателя после ночной стоянки:

12,6 В и более — аккумулятор полностью заряжен;

— аккумулятор полностью заряжен; менее 12,4 В — аккумулятор пора подзарядить;

— аккумулятор пора подзарядить; ниже 12 В — заряжать нужно обязательно.

Если показатели упали ниже нормы, откладывать обслуживание не стоит. Длительное пребывание без надлежащего заряда существенно сокращает срок службы источника питания.

Домашняя зарядка

При отсутствии дальних поездок восстановить емкость поможет стационарное зарядное устройство. Перед началом процедуры двигатель заглушают, вынимают ключ из замка и отключают все потребители в салоне.

Если автомобиль стоит в гараже с розеткой, снимать провода с клемм не нужно, а черный зажим устройства можно закрепить на голом металле кузова или двигателя. Если розетки поблизости нет, аккумулятор выносят в теплое помещение и сначала откручивают минусовой провод, а затем плюсовой. В таком случае красный зажим крепят на плюс, черный подключают прямо к минусовой клемме, и только после этого включают прибор в сеть.

На ручном устройстве силу тока выставляют на уровне не более одной десятой части от емкости батареи, например, до 6 А для модели на 60 А·ч. Автоматический прибор самостоятельно подберет параметры и отключится после завершения цикла, на который обычно хватает одной ночи.

Контрольный замер напряжения проводят через некоторое время после отключения зажимов в обратном порядке. Показатель от 12,6 В свидетельствует о полной готовности к морозам.

Замерзшую на улице батарею заряжать категорически запрещено даже после оттаивания, ведь такой узел подлежит только замене.

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Также читайте, какие автомобильные аккумуляторы не переживут зиму. При температуре -18 °C емкость свинцово-кислотного аккумулятора падает примерно вдвое из-за замедления химических реакций.