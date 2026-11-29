Акумулятор під капотом авто. Фото: tiresplus.com

Взимку автомобільний акумулятор працює в складних умовах. Короткі поїздки містом часто забирають у джерела живлення більше енергії, ніж генератор встигає повернути. Через вплив морозу та роботу обігрівачів єдиної точної цифри пробігу для повного відновлення заряду назвати неможливо. Проте експерти пояснили реальні потреби батареї в холодну пору року та нагадали правила безпечного заряджання від мережі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

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Вплив морозу

За температури повітря близько −18 °C батарея втрачає понад половину своєї пускової потужності. Водночас двигуну з оливою, що загусла на холоді, потрібно майже вдвічі більше енергії для запуску. Крім того, холодний елемент живлення значно повільніше приймає струм від генератора під час руху.

Додаткове навантаження створюють численні обігріви скла, дзеркал, сидінь, а також фари та пічка. Через постійну роботу цих приладів енергія витрачається швидше, ніж поповнюється.

Дистанція руху

Щоб компенсувати енергію після одного запуску двигуна, автомобілю потрібно проїхати приблизно 10 км без зайвих споживачів у салоні. У сильний мороз та коли працює обігрів, цей шлях стає помітно довшим. У міських заторах процес триває ще повільніше, позаяк на холостих обертах генератор видає мало струму.

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Зберегти дорогоцінний струм у дорозі допоможе просте правило економії. Підігрів сидінь і скла варто вимикати одразу після того, як поверхні нагріються або відтануть.

Перевірка заряду

На нестачу енергії вказує мляве обертання стартера вранці та тьмяне світло фар. Точний стан батареї легко перевірити мультиметром перед запуском двигуна після нічної стоянки:

12,6 В і більше — акумулятор повністю заряджений;

— акумулятор повністю заряджений; нижче 12,4 В — батарею час підзарядити;

— батарею час підзарядити; нижче 12 В — заряджати треба обов’язково.

Якщо показники впали нижче норми, відкладати обслуговування не варто. Тривале перебування без належного заряду суттєво скорочує термін служби джерела живлення.

Домашня зарядка

За відсутності далеких поїздок відновити місткість допоможе стаціонарний зарядний пристрій. Перед початком процедури двигун глушать, виймають ключ із замка та вимикають усі споживачі в салоні.

Якщо машина стоїть у гаражі з розеткою, знімати дроти з клем не потрібно, а чорний затискач пристрою можна закріпити на голому металі кузова чи двигуна. Коли ж електрики поруч немає, батарею виносять у тепле приміщення, і спершу відкручують мінусовий дріт, а потім плюсовий. У такому разі червоний затискач кріплять на плюс, чорний підключають прямо до мінусової клеми, і лише після цього вмикають прилад у мережу.

На ручному пристрої силу струму виставляють на рівні не більше десятої частини від місткості батареї, наприклад, до 6 А для моделі на 60 А·год. Автоматичний прилад самостійно підбере параметри та вимкнеться після завершення циклу, на який зазвичай вистачає однієї ночі.

Контрольний замір напруги проводять через деякий час після відключення затискачів у зворотному порядку. Показник від 12,6 В свідчить про повну готовність до морозів.

Батарею, яка замерзла на вулиці, заряджати категорично заборонено навіть після відтавання, адже такий вузол підлягає лише заміні.

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Також читайте, які автомобільні акумулятори не переживуть зиму. При температурі -18 °C місткість свинцево-кислотної батареї падає приблизно вдвічі через сповільнення хімічних реакцій.