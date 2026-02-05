Видео
Главная Авто Инженер NASA показал, как быстро разморозить лобовое стекло авто зимой

Инженер NASA показал, как быстро разморозить лобовое стекло авто зимой

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:40
Как мгновенно разморозить лобовое стекло авто: научный лайфхак инженера NASA
Кондиционер в автомобиле. Фото: keepincool.com.au

Бывший инженер NASA Марк Робер поделился эффективным методом быстрого размораживания лобового стекла автомобиля зимой без использования скребка или специальной химии. Секрет кроется в применении простых законов физики и специфических настройках.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Максимальное тепло

Вместо традиционных инструментов, которые могут повредить стекло, или длительного ожидания прогрева двигателя, предлагается научный подход. Марк Робер, экс-сотрудник космического агентства, пояснил, что ключевым фактором для быстрого преодоления оледенения является сочетание теплого и максимально сухого воздуха.

  1. Первым шагом должно стать включение обогрева салона на полную мощность. Именно горячий воздух эффективно передает тепловую энергию замерзшему стеклу. Это обеспечивает равномерное таяние льда по всей поверхности, а не только локально.
  2. Критически важным элементом, который игнорируют многие водители, является активация кондиционера даже в мороз. Система кондиционирования не только охлаждает, но и эффективно осушает воздух, убирая из него влагу. Сухой воздух значительно быстрее впитывает новые порции влаги из салона и стекла, что существенно ускоряет процесс оттаивания.

Очень простой способ предотвратить замерзание лобового стекла

Как нельзя размораживать стекла внутри авто

Циркуляция воздуха

Для достижения максимального эффекта инженер советует обязательно выключить режим рециркуляции воздуха внутри салона, чтобы не гонять по авто влагу. Дополнительно стоит немного приоткрыть окна. Это позволит впустить внутрь свежий сухой воздух с улицы. Такой комплексный подход позволяет сделать стекло прозрачным за считанные минуты, не выходя из машины.

 

NASA авто лайфхаки морозы советы автомобиль стекло
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
