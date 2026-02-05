Як миттєво розморозити лобове скло авто: науковий лайфхак інженера NASA

Кондиціонер в автомобілі. Фото: keepincool.com.au

Колишній інженер NASA Марк Робер поділився ефективним методом швидкого розморожування лобового скла автомобіля взимку без використання скребка чи спеціальної хімії. Секрет криється у застосуванні простих законів фізики та специфічних налаштуваннях.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Максимальне тепло

Замість традиційних інструментів, які можуть пошкодити скло, або тривалого очікування прогріву двигуна, пропонується науковий підхід. Марк Робер, ексспівробітник космічного агентства, пояснив, що ключовим фактором для швидкого подолання зледеніння є поєднання теплого та максимально сухого повітря.

Першим кроком має стати увімкнення обігріву салону на повну потужність. Саме гаряче повітря найефективніше передає теплову енергію замерзлому склу. Це забезпечує рівномірне танення льоду по всій поверхні, а не лише локально. Критично важливим елементом, який ігнорують багато водіїв, є активація кондиціонера навіть у мороз. Система кондиціонування не лише охолоджує, але й ефективно осушує повітря, прибираючи з нього вологу. Сухіше повітря значно швидше вбирає нові порції вологи з салону та скла, що суттєво прискорює процес відтавання.

Також читайте:

Дуже простий спосіб запобігти замерзанню лобового скла

Як не можна розморожувати скло всередині авто

Циркуляція повітря

Для досягнення максимального ефекту інженер радить обов'язково вимкнути режим рециркуляції повітря всередині салону, щоб не ганяти по авто вологу. Додатково варто трохи відкрити вікна. Це дозволить взапустити всередину свіже сухе повітря з вулиці. Такий комплексний підхід дозволяє зробити скло прозорим за лічені хвилини, не виходячи з машини.