Японский кроссовер, превзошедший Toyota RAV4

Subaru Forester 2025 года. Фото: caranddriver.com

Сергей Якуба Редактор

Японский бренд Toyota давно стал синонимом надежности, однако на рынке есть не менее выносливые альтернативы. В последних исследованиях качества и надежности автомобилей JD Power бренд Subaru обогнал своего главного конкурента на две позиции, заняв шестое место в общем рейтинге. Кроссовер Subaru Forester часто остается в тени рамных и городских автомобилей Toyota, хотя предлагает аналогичную прочность и лучшие характеристики за меньшие деньги.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Технические преимущества

Базовая версия кроссовера Subaru Forester обходится покупателям примерно на 6% дешевле, чем стартовая модификация Toyota RAV4. При этом Forester уже в стандартной комплектации оснащен фирменной системой полного привода и 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 180 к.с. Чтобы приобрести полноприводную версию RAV4 мощностью 183 к.с., придется переплатить около 11% от цены базовой модели.

По клиренсу Forester незначительно опережает конкурента, предлагая 22,1 см против 21,8 см у Toyota. Обе машины имеют одинаково просторные салоны с шириной в плечах около 145 см и комфортную подвеску для поездок по бездорожью. В последних рейтингах качества JD Power Forester набрал 81 балл из 100 возможных (отлично), тогда как RAV4 получил лишь 77 баллов (средне), в основном из-за мелких сбоев в работе электроники.

Стоимость обслуживания

Ежегодное плановое обслуживание Subaru обходится примерно на 47% дороже, чем у Toyota. Однако в случае серьезных поломок ситуация кардинально меняется. Самыми дорогостоящими ремонтами для RAV4 являются замена головки блока цилиндров или масляного насоса, которые обходятся в солидные суммы.

На вторичном рынке автомобили Toyota теряют в цене медленнее. Пятилетний подержанный RAV4 дешевеет всего на 9,7% от первоначальной стоимости. За тот же период Forester теряет около 15% цены, что делает его гораздо более выгодной покупкой с пробегом. Подержанный Subaru Forester с учетом страховок, топлива и обслуживания обходится владельцу дешевле, чем в среднем по классу.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как правильно выбрать подержанный Subaru Forester. Не каждый его модельный год выпускался с одинаковым качеством, и проблемы модели различаются от поколения к поколению.

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