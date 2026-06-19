Японский кроссовер, превзошедший немецких конкурентов

Acura MDX 2026 года. Фото: motortrend.com

На протяжении многих лет сегмент мощных премиальных кроссоверов находился под полным контролем немецкой инженерной школы. Модели BMW, Mercedes-AMG и Porsche завоевали мировую репутацию эталонов скорости, предлагая водителям жесткую спортивную настройку шасси и агрессивный разгон. Однако сегодня приоритеты покупателей начинают смещаться в сторону сбалансированности и удобства повседневного использования. Вместо погони за экстремальными секундами разгона на первый план выходит предсказуемое поведение машины в реальных дорожных условиях. Этот тренд открыл двери для японской философии автомобилестроения, которая делает ставку на стабильность и комфорт.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Реальный баланс

Немецкие спортивные кроссоверы демонстрируют выдающиеся технические результаты на идеальном покрытии гоночных трасс, но разбитый городской асфальт и ежедневные поездки обнажают другую сторону жестких настроек. Например, Porsche Macan S или Mercedes-AMG GLC 43 часто критикуют за чрезмерную жесткость подвески, которая передает все неровности дороги в салон. В свою очередь, японский кроссовер Acura MDX Type S 2026 модельного года предлагает водителям совершенно иной подход. Созданная инженерами платформа ориентирована на более мягкую работу ходовой части без потери контроля над тяжелой машиной.

Под капотом этой модели установлен 3-литровый бензиновый турбодвигатель V6 мощностью 355 к.с., который работает в паре с 10-ступенчатым автоматом. Хотя по чистой динамике разгона до первой сотни, который занимает около 5,5 с, азиатский автомобиль немного уступает 393-сильному немецкому сопернику BMW X3 M50, его главное преимущество заключается в уникальной системе полного привода SH-AWD. Механическая система способна активно направлять до 70% крутящего момента на заднюю ось и перераспределять его между колесами, буквально вкручивая большой кроссовер в крутые повороты.

Контролируемая мягкость

Адаптивная пневматическая подвеска позволяет динамически изменять дорожный просвет и жесткость амортизаторов в зависимости от выбранного режима движения. В спортивных настройках система эффективно подавляет крены кузова при разгоне или резком торможении, полностью избегая зубодробительной жесткости европейских конкурентов. Имея снаряженную массу около 2130 кг, кроссовер демонстрирует превосходную плавность хода на разбитом покрытии благодаря многорычажной задней подвеске, которая цепляется за асфальт с помощью механического сцепления, а не за счет чрезмерного сжатия пружин.

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За эффективное замедление отвечают большие передние тормозные диски диаметром 14,3 дюйма с усиленными суппортами, устойчивые к перегреву во время серии частых остановок. Вместо того чтобы бороться с большим весом с помощью максимального зажатия всех узлов, разработчики научили кузов работать в гармонии с массой. Это обеспечивает предсказуемое поведение машины на загородных трассах, где немецкие аналоги часто кажутся слишком перенапряженными.

Долгосрочная выгода

Важную роль при выборе премиального семейного автомобиля играют финансовые факторы содержания. Статистические данные компаний Kelley Blue Book и Edmunds свидетельствуют, что автомобили марки Acura значительно лучше сохраняют свою остаточную стоимость после пяти лет эксплуатации по сравнению с аналогами от BMW или Mercedes-Benz.

Кроме того, техническое обслуживание японской системы полного привода и турбомотора обходится владельцам существенно дешевле благодаря высокой механической надежности узлов и меньшей зависимости от капризной электроники.

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