Японський кросовер, який перевершив німецьких конкурентів

Acura MDX 2026 року. Фото: motortrend.com

Протягом багатьох років сегмент потужних преміальних кросоверів перебував під повним контролем німецької інженерної школи. Моделі від BMW, Mercedes-AMG та Porsche завоювали світову репутацію еталонів швидкості, пропонуючи водіям жорстке спортивне налаштування шасі та агресивний розгін. Проте сьогодні пріоритети покупців починають змінюватися в бік збалансованості та зручності повсякденного використання. Замість гонитви за екстремальними секундами прискорення на перший план виходить передбачувана поведінка машини в реальних дорожніх умовах. Цей тренд відкрив двері для японської філософії будівництва автомобілів, яка робить ставку на стабільність та комфорт.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Реальний баланс

Німецькі спортивні кросовери демонструють видатні технічні результати на ідеальному покритті перегонових треків, але розбитий міський асфальт та щоденні поїздки викривають інший бік жорстких налаштувань. Наприклад, Porsche Macan S або Mercedes-AMG GLC 43 часто критикують за надмірну жорсткість підвіски, яка передає всі нерівності дороги в салон. Натомість японський кросовер Acura MDX Type S 2026 модельного року пропонує водіям зовсім інший підхід. Створена інженерами платформа орієнтована на м'якшу роботу ходової частини без втрати контролю над важкою машиною.

Під капотом цієї моделі встановлено 3-літровий бензиновий турбомотор V6 потужністю 355 к.с., який працює в парі зі 10-ступеневим автоматом. Хоча в чистій динаміці розгону до першої сотні, яка займає близько 5,5 с, азійський автомобіль трохи поступається 393-сильному німецькому супернику BMW X3 M50, його головна перевага полягає в унікальній системі повного приводу SH-AWD. Механічна система здатна активно направляти до 70% крутного моменту на задню вісь і перерозподіляти його між колесами, буквально вкручуючи великий кросовер у круті повороти.

Контрольована м'якість

Адаптивна пневматична підвіска дозволяє динамічно змінювати дорожній просвіт та жорсткість амортизаторів залежно від обраного режиму руху. У спортивних налаштуваннях система ефективно пригнічує крени кузова під час розгону чи різкого гальмування, повністю уникаючи зубодробильної жорсткості європейських конкурентів. Маючи споряджену масу в районі 2130 кг, кросовер демонструє чудову плавність ходу на розбитому покритті завдяки багатоважільній задній підвісці, яка чіпляється за асфальт за допомогою механічного зчеплення, а не екстремальної затиснутості пружин.

Читайте також:

За ефективне уповільнення відповідають великі передні гальмівні диски діаметром 14,3 дюйма з посиленими супортами, стійкі до перегріву під час серії частих зупинок. Замість боротьби з великою вагою за допомогою максимального затискання всіх вузлів, розробники навчили кузов працювати в гармонії з масою. Це забезпечує передбачувану поведінку машини на заміських трасах, де німецькі аналоги часто здаються занадто перенапруженими.

Довгострокова вигода

Важливу роль під час вибору преміального сімейного автомобіля відіграють фінансові фактори утримання. Статистичні дані компаній Kelley Blue Book та Edmunds свідчать, що автомобілі марки Acura значно краще зберігають свою залишкову вартість після п'яти років експлуатації порівняно з аналогами від BMW чи Mercedes-Benz.

Крім того, технічне обслуговування японської системи повного приводу та турбомотора обходиться власникам суттєво дешевше через високу механічну надійність вузлів та меншої залежності від примхливої електроніки.

Раніше Новини.LIVE писали, які великі кросовери найкраще показали себе у польових тестах. Випробування дозволили визначити лідерів електричного класу, які найкраще поєднують практичність, технології та динаміку.

Також читайте, чи є сенс купляти популярний в Україні кросовер Audi Q5 з пробігом. Покупців приваблює вдале поєднання преміальності, чудової шумоізоляції, комфортної ходової частини та дуже низької початкової вартості лотів на автомобільних аукціонах США.