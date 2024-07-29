ПДД тестирование — ошибаются 60% водителей, какая машина нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "Тримай кермо".

Сложная ситуация, которую правильно решили только 40% опрошенных водителей. Какой автомобиль едет с нарушением правил в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Красный. Черный. Оба нарушают. Ни один не нарушает.

Разбор задачи

На перекрестке красный автомобиль намерен повернуть налево, а черный — направо. На перекрестке установлен светофор, а значит, он регулируемый.

Поэтому знак приоритета 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги" под ним на таком перекрестке не действуют и на них можно не обращать внимания.





На светофоре горит зеленый свет, что означает разрешение движения для машин по всем направлениям. Также над дорогой висит информационно указательный знак 5.16 "Направление движения по полосам", который показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них.





Этот знак также не препятствует обоим автомобилям совершить поворот в своих направлениях.

Но вверху над светофором еще один указательный знак 4.1 "Движение прямо", разрешающий движение только прямо.





Но почему же знаки 5.16 и 4.1 прямо противоречат друг другу? Дело в том, что знак 4.1 "Движение прямо" находится на желтом фоне, то есть он временный.

Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Следовательно, движение на изображенном перекрестке разрешено только прямо, поэтому водители обеих машин нарушают правила, пытаясь выполнить повороты.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.