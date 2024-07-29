ПДР тестування — помиляються 60% водіїв, яка машина порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо".

Складна ситуація, яку правильно розв'язали лише 40% опитаних водіїв. Який автомобіль їде з порушенням правил в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Червоний. Чорний. Обидва порушують. Жоден не порушує.

Розбір задачі

На перехресті червоний автомобіль має намір повернути ліворуч, а чорний — праворуч. На перехресті встановлено світлофор, а отже воно є регульованим.

Тому знак пріоритету 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги" під ним на такому перехресті не діють й на них можна не звертати увагу.





На світлофорі горить зелене світло, що означає дозвіл руху для машин в усіх напрямках. Також над дорогою висить інформаційно-вказівний знак 5.16 "Напрямок руху по смугах", який показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній із них.





Цей знак також не перешкоджає обом автомобілям здійснити поворот у своїх напрямках.

Але вгорі над світлофором ще один наказовий знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише прямо.





Але чому ж знаки 5.16 та 4.1 прямо суперечать один одному? Річ у тім, що знак 4.1 "Рух прямо" знаходиться на жовтому тлі, тобто є тимчасовим.

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Отже, рух на зображеному перехресті дозволено лише прямо, тому водії обидвох машин порушують правила, намагаючись виконати повороти.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.