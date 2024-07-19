Пять смертельных для автоматической трансмиссии ошибок водителей

Как сломать автоматическую коробку передач в авто — пять трагических ошибок водителей
Автоматическая коробка передач популярна среди украинских водителей, а новое поколение отечественных автолюбителей в большинстве даже не знает, как пользоваться механикой. Однако, как и к любому сложному механизму, к АКПП нужно относиться бережно, ведь ремонт стоит больших денег.
Об этом написал Dexpens.
1. Буксировка
Одна из самых трагических ошибок. Даже одна неправильная буксировка может стать причиной повреждения автоматической коробки передач. Автомобиль с АКПП можно буксировать на скорости до 30 км/ч на расстояние до 30 км, после чего коробке следует отдохнуть.
2. Старт с двух педалей
Не рекомендуется при старте давить в пол сразу две педали в режиме "D", а затем резко отпускать тормоз. Такая эксплуатация провоцирует резкий скачок температур внутри коробки и ускоренный износ практически всех ее компонентов.
3. Режим паркинга
Использовать режим "Р" в поездке можно, но прибегать к его помощи следует только в случае пребывания в длинной медленной пробке. У некоторых моделей с АКПП неправильное использование паркинга вредит не только коробке, но и двигателю.
4. Ручной тормоз
Некоторые водители никогда не пользуются стояночным тормозом, надеясь на режим "Р", который предназначен только когда машину можно оставить на идеально ровной поверхности. В других случаях автомобиль с АКПП нужно ставить еще и на стояночный тормоз. Пренебрежение этим правилом заканчивается повреждением одного из фиксаторов положения в коробке. Также переключаться в режим "Р" можно только после полной остановки машины.
5. Прогрев коробки и замена рабочей жидкости
С началом холодного сезона рекомендуется греть не только двигатель, но коробку передач. Автоматическая трансмиссия из-за особенностей конструкции прогревается долго. Нормальным диапазоном температур для запуска является 50-90 °C. На приборных панелях большинства автомобилей нет штатного датчика, который мог бы подсказать про температуру внутри коробки. Поэтому трогаться с места следует максимально плавно, а скорость набирать очень постепенно. Первые две минуты пути рекомендуется не разгоняться.
Также АКПП требует регулярной и своевременной смены рабочей жидкости.
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