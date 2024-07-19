Пять смертельных для автоматической трансмиссии ошибок водителей

Автоматическая коробка. Фото: autobahnautomotive.com

Автоматическая коробка передач популярна среди украинских водителей, а новое поколение отечественных автолюбителей в большинстве даже не знает, как пользоваться механикой. Однако, как и к любому сложному механизму, к АКПП нужно относиться бережно, ведь ремонт стоит больших денег.

Об этом написал Dexpens.

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1. Буксировка

Одна из самых трагических ошибок. Даже одна неправильная буксировка может стать причиной повреждения автоматической коробки передач. Автомобиль с АКПП можно буксировать на скорости до 30 км/ч на расстояние до 30 км, после чего коробке следует отдохнуть.

2. Старт с двух педалей

Не рекомендуется при старте давить в пол сразу две педали в режиме "D", а затем резко отпускать тормоз. Такая эксплуатация провоцирует резкий скачок температур внутри коробки и ускоренный износ практически всех ее компонентов.

3. Режим паркинга

Использовать режим "Р" в поездке можно, но прибегать к его помощи следует только в случае пребывания в длинной медленной пробке. У некоторых моделей с АКПП неправильное использование паркинга вредит не только коробке, но и двигателю.

4. Ручной тормоз

Некоторые водители никогда не пользуются стояночным тормозом, надеясь на режим "Р", который предназначен только когда машину можно оставить на идеально ровной поверхности. В других случаях автомобиль с АКПП нужно ставить еще и на стояночный тормоз. Пренебрежение этим правилом заканчивается повреждением одного из фиксаторов положения в коробке. Также переключаться в режим "Р" можно только после полной остановки машины.

5. Прогрев коробки и замена рабочей жидкости

С началом холодного сезона рекомендуется греть не только двигатель, но коробку передач. Автоматическая трансмиссия из-за особенностей конструкции прогревается долго. Нормальным диапазоном температур для запуска является 50-90 °C. На приборных панелях большинства автомобилей нет штатного датчика, который мог бы подсказать про температуру внутри коробки. Поэтому трогаться с места следует максимально плавно, а скорость набирать очень постепенно. Первые две минуты пути рекомендуется не разгоняться.

Также АКПП требует регулярной и своевременной смены рабочей жидкости.

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