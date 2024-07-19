П’ять смертельних для автоматичної трансмісії помилок водіїв

Як зламати автоматичну коробку передач в авто — п'ять трагічних помилок водіїв
Автоматична коробка передач популярна серед українських водіїв, а нова генерація вітчизняних автолюбителів в більшості навіть не знає, як користуватися механікою. Проте, як й до будь-якого складного механізму, до АКПП потрібно ставитися дбайливо, адже її ремонт коштує великих грошей.
Про це написав Dexpens.
1. Буксирування
Одна з найтрагічніших помилок. Навіть одне неправильне буксирування може стати причиною пошкодження автоматичної коробки передач. Автомобіль з АКПП можна буксирувати на швидкості до 30 км/год на відстань до 30 км, після чого коробці слід дати відпочити.
2. Старт з двох педалей
Не рекомендується під час старту тиснути в підлогу відразу дві педалі в режимі "D", а потім різко відпускати гальмо. Така експлуатація провокує різкий стрибок температур всередині коробки передач та прискорений знос практично всіх її компонентів.
3. Режим паркінгу
Використовувати режим "Р" у поїздці можна, але вдаватися до його допомоги слід лише в разі перебування в довгому повільному заторі. У деяких моделей з АКПП неправильне використання паркінгу шкодить не лише коробці, а й двигуну.
4. Ручне гальмо
Деякі водії ніколи не користуються стоянковим гальмом, сподіваючись на режим "Р", який призначений лише, коли машину можна залишити на ідеально рівній поверхні. В інших випадках автомобіль з АКПП потрібно ставити ще й на стоянкове гальмо. Нехтування цим правилом закінчується пошкодженням одного з фіксаторів положення в коробці. Також перемикатися в режим "Р" можна лише після повної зупинки машини.
5. Прогрів коробки та заміна робочої рідини
З початком холодного сезону рекомендується гріти не лише двигун, а й коробку передач. Автоматична трансмісія через особливості конструкції прогрівається довго. Нормальним діапазоном температур для пуску є 50-90 °C. На приладових панелях більшості автомобілів немає штатного датчика, який міг би дати підказку по температурі всередині коробки. Тому рушати з місця слід максимально плавно, а швидкість набирати дуже поступово. Перші дві хвилини шляху рекомендується не розганятися.
Також АКПП потребує регулярної та своєчасної заміни робочої рідини.
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