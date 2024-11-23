Как водителю уменьшить стресс в дороге — ответ психологов

Стресс за рулем. Фото: freepik.com

Каждый водитель испытывает раздражение, когда постоянно стоит в пробке. Движение транспорта в городе является частым источником гнева и тревоги, а постоянный стресс вреден для здоровья водителя, поэтому важно как можно быстрее от него избавиться.

Как справиться со стрессом на дорогах, посоветовал Telegrafi.

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Альтернативы вождению

Чем больше ездить в интенсивном движении, тем сильнее это разочаровывает. Попытайтесь хотя бы один день каждые две недели работать дома, либо пользоваться общественным транспортом, либо совместно использовать автомобиль с коллегами.

Планирование

Перед каждой поездкой проверяйте дорожное движение и попробуйте выезжать раньше, чтобы вовремя добраться до места назначения. Также следует проверить свой маршрут перед тем, как отправляться в путь, и выяснить другие варианты, если дорога впереди заблокирована.

Спокойствие за рулем

Не реагируйте агрессивно на дорожные ситуации, тогда уровень стресса будет сведен к минимуму. Сделайте глубокий вдох, вместо того чтобы сердито жестикулировать или постоянно сигналить. Каждому на дороге есть чем заняться, и, понимая это, вы сможете расслабиться и сохранять спокойствие за рулем.

Сделайте перерыв

Если вы не выспались перед долгим путешествием, делайте перерыв каждые два часа, чтобы унять чувство стресса. Даже простого пятиминутного вытягивания ног будет достаточно, чтобы снять напряжение и очистить разум.

Выключите телефон

Не пользуйтесь телефоном во время поездки. Даже уведомления сильно отрывают и напрягают, когда водитель должен сосредоточиться на дороге. Разрешать кому-то беспокоить по телефону и обсуждать рабочие проблемы — это дополнительный ненужный стресс.

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