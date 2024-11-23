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Как водителю уменьшить стресс и тревогу в дороге — пять советов

23 ноября 2024 12:30
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как водителю уменьшить стресс в дороге — ответ психологов
Стресс за рулем. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Каждый водитель испытывает раздражение, когда постоянно стоит в пробке. Движение транспорта в городе является частым источником гнева и тревоги, а постоянный стресс вреден для здоровья водителя, поэтому важно как можно быстрее от него избавиться.

Как справиться со стрессом на дорогах, посоветовал Telegrafi.

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  • Альтернативы вождению

Чем больше ездить в интенсивном движении, тем сильнее это разочаровывает. Попытайтесь хотя бы один день каждые две недели работать дома, либо пользоваться общественным транспортом, либо совместно использовать автомобиль с коллегами.

  • Планирование

Перед каждой поездкой проверяйте дорожное движение и попробуйте выезжать раньше, чтобы вовремя добраться до места назначения. Также следует проверить свой маршрут перед тем, как отправляться в путь, и выяснить другие варианты, если дорога впереди заблокирована.

  • Спокойствие за рулем

Не реагируйте агрессивно на дорожные ситуации, тогда уровень стресса будет сведен к минимуму. Сделайте глубокий вдох, вместо того чтобы сердито жестикулировать или постоянно сигналить. Каждому на дороге есть чем заняться, и, понимая это, вы сможете расслабиться и сохранять спокойствие за рулем.

  • Сделайте перерыв

Если вы не выспались перед долгим путешествием, делайте перерыв каждые два часа, чтобы унять чувство стресса. Даже простого пятиминутного вытягивания ног будет достаточно, чтобы снять напряжение и очистить разум.

  • Выключите телефон

Не пользуйтесь телефоном во время поездки. Даже уведомления сильно отрывают и напрягают, когда водитель должен сосредоточиться на дороге. Разрешать кому-то беспокоить по телефону и обсуждать рабочие проблемы — это дополнительный ненужный стресс.

Ранее эксперты дали пять советов, как стать суперводителем на дороге. Также мы писали о распространенных ошибках водителей в пробках, приводящих к ДТП и повреждению авто.

дороги психология авто пробки стресс автомобиль водители

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