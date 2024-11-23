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Як водію зменшити стрес та тривогу в дорозі — п'ять порад

23 листопада 2024 12:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як водію зменшити стрес в дорозі — відповідь психологів
Стрес за кермом. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Кожен водій відчуває роздратування, коли постійно стоїть у заторі. Рух транспорту в місті є частим джерелом гніву та тривоги, а постійний стрес шкідливий для здоров'я водія, тому важливо якнайшвидше його позбутися.

Як впоратися зі стресом на дорогах, порадив Telegrafi.

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  • Альтернативи водінню

Чим більше їздити в інтенсивному русі, тим сильніше це розчаровує. Спробуйте хоча б один день кожні два тижні працювати вдома, або користуватися громадським транспортом, або спільно використовувати автомобіль з колегами.

  • Планування

Перед кожною поїздкою перевіряйте дорожній рух та спробуйте виїжджати раніше, щоб вчасно дістатися до місця призначення. Також варто перевірити свій маршрут перед тим, як вирушати в дорогу, й з’ясувати інші варіанти, якщо дорога попереду заблокована.

  • Спокій за кермом

Не реагуйте агресивно на дорожні ситуації, тоді рівень стресу буде зведений до мінімуму. Зробіть глибокий вдих замість того, щоб сердито жестикулювати або постійно сигналити. Кожному на дорозі є чим зайнятися, й, розуміючи це, ви зможете розслабитися та зберігати спокій за кермом.

  • Зробіть перерву

Якщо ви не виспалися перед довгою подорожжю, робіть перерву кожні дві години, щоб вгамувати почуття стресу. Навіть простого п’ятихвилинного витягування ніг буде достатньо, щоб зняти напругу та очистити розум.

  • Вимкніть телефон

Не користуйтеся телефоном під час поїздки. Навіть сповіщення сильно відривають та напружують, коли водій має зосередитися на дорозі. Дозволяти комусь турбувати телефоном та обговорювати робочі проблеми — це додатковий непотрібний стрес.

Раніше експерти дали п’ять порад, як стати суперводієм на дорозі. Також ми писали про поширені помилки водіїв у заторах, які призводять до ДТП та пошкодження авто.

дороги психологія авто затори стрес автомобіль водії

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