Можно ли уехать за границу на чужом автомобиле — ответ МВД

Пункт пропуска на границе. Фото: suspilne.media

Если для путешествия в другую страну используется автомобиль родственника или друга, следует позаботиться об оформлении свидетельства о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Этот документ можно получить в любом сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Где оформить свидетельство

Свидетельства о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД.

Предварительно нужно взять талон на "перерегистрацию транспортного средства" в терминале, расположенном в помещении сервиса, или через Е-запись.

Документы для получения свидетельства

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

Как обменять свидетельство

При обращении владелец подписывает заявление о разрешении пользоваться автомобилем другому лицу. Этому лицу выдается свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Свидетельство владельца остается на хранении в сервисном центре МВД.

После возвращения из-за границы регистрационный документ на имя водителя или пассажира необходимо вернуть в сервисный центр МВД, в котором такое свидетельство было выдано в течение 10 дней, а владелец должен забрать свой документ на авто.

В период военного положения есть возможность сдать регистрационный документ в любом сервисном центре МВД. Однако в таком случае владелец получит новый бланк свидетельства, за который нужно будет уплатить денежные средства. А старое свидетельство будет признано недействительным.

Документы для выезда за границу

национальное водительское удостоверение;

международное водительское удостоверение (если страна посещения ратифицировала Женевскую Конвенцию о дорожном движении 1949 года);

свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу;

наклейка на авто или знак UA на номерных знаках;

Международный страховой сертификат Green Card.

Ранее мы писали, что такое ТалонБот сервисных центров МВД и как автомобилистам им пользоваться. Также рассказывали, как заменить первое водительское удостоверение в Украине в 2024 году.