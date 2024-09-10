Чи можна поїхати за кордон на чужому автомобілі — відповідь МВС

Пункт пропуску на кордоні. Фото: suspilne.media

Якщо для подорожі до іншої країни використовується автомобіль родича або друга, потрібно подбати про оформлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Цей документ можна отримати в будь-якому сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Де оформити свідоцтво

Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я водія або пасажира.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС.

Попередньо потрібно взяти талон на "перереєстрацію транспортного засобу" в терміналі, що розміщений у приміщенні сервісу, або через Е-запис.

Документи для отримання свідоцтва

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Як обміняти свідоцтво

При зверненні власник підписує заяву про дозвіл користуватися автівкою іншій особі. Цій особі видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Свідоцтво власника залишається на зберіганні у сервісному центрі МВС.

Після повернення з-за кордону реєстраційний документ на ім’я водія чи пасажира необхідно повернути до сервісного центру МВС, в якому таке свідоцтво було видане, упродовж 10 днів, а власник має забрати свій документ на авто.

На період воєнного стану є можливість здати реєстраційний документ у будь-якому сервісному центрі МВС. Однак у такому випадку власник отримає новий бланк свідоцтва, за який потрібно буде сплатити кошти. А старе свідоцтво буде визнане недійсним.

Документи для виїзду за кордон

національне посвідчення водія;

міжнародне посвідчення водія (якщо країна відвідування ратифікувала Женевську Конвенцію про дорожній рух 1949 року);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон;

наліпка на авто або знак UA на номерних знаках;

міжнародний страховий сертифікат Green Card.

Раніше ми писали, що таке ТалонБот сервісних центрів МВС та як автомобілістам ним користуватися. Також розповідали, як замінити перше посвідчення водія в Україні у 2024 році.