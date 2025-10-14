Как царапины исчезают с авто благодаря дешевым кухонным средствам

Царапины на авто. Фото: airtasker.com

Автомобильные эксперты и популярный TikTok-блогер Vector, который имеет более 19 000 000 подписчиков, привлекли внимание к дешевому и простому лайфхаку для удаления легких поверхностных царапин на автомобиле. Для этого использовались обычные кухонные средства.

Как работает трюк

Этот метод использует только два недорогих бытовых средства:

Кокосовое масло.

Белый уксус.

Vector продемонстрировал, как быстро разогреть кокосовое масло, смешать его с уксусом, а затем с помощью микрофибровой ткани аккуратно отполировать царапины на сером авто.

На поверхностных царапинах следы заметно исчезли. Но на глубоких царапинах смесь не сработала, ведь такие повреждения требуют профессионального ремонта.

Объяснения экспертов

Представитель компании Show Plates World объяснил, что такие самодельные средства эффективны, поскольку они деликатно очищают и полируют верхний слой краски (прозрачное покрытие), уменьшая видимость легких следов.

Этот способ лучше всего подходит для царапин, которые не ощущаются ногтем. Если царапина глубокая, или обнажает грунтовку или металл, нужна помощь специалиста. При этом эксперты отмечают, что это лишь временное решение.

Советы по применению

Чтобы избежать повреждения краски, следуйте таким рекомендациям:

Всегда сначала протестируйте смесь на незаметном участке автомобиля, чтобы убедиться, что она не потускнеет и не оставит пятен.

Используйте для нанесения мягкую ткань из микрофибры или ватный диск.

Осторожно втирайте смесь небольшими круговыми движениями в течение 20-30 секунд. Не трите сильно.

После полировки рекомендуется нанести слой автомобильного воска или полироли.

Так как уксус является слегка кислым, его чрезмерное или частое использование (больше чем раз в несколько месяцев) может постепенно потускнеть краску.