Україна
Дата публікації: 14 жовтня 2025 06:00
Як подряпини зникають з авто завдяки дешевим кухонним засобам
Подряпини на авто. Фото: airtasker.com

Автомобільні експерти та популярний TikTok-блогер Vector, який має понад 19 000 000 підписників, привернули увагу до дешевого та простого лайфхаку для видалення легких поверхневих подряпин на автомобілі. Для цього використовувалися звичайні кухонні засоби.

Про це написав Express.

Читайте також:

Як працює трюк

Цей метод використовує лише два недорогих побутових засоби:

  • Кокосову олію.
  • Білий оцет.

Vector продемонстрував, як швидко розігріти кокосову олію, змішати її з оцтом, а потім за допомогою мікрофібрової тканини акуратно відполірувати подряпини на сірому авто.

На поверхневих подряпинах сліди помітно зникли. Але на глибоких подряпинах суміш не спрацювала, адже такі пошкодження вимагають професійного ремонту.

Пояснення експертів

Представник компанії Show Plates World пояснив, що такі саморобні засоби ефективні, позаяк вони делікатно очищають та полірують верхній шар фарби (прозоре покриття), зменшуючи видимість легких слідів.

Цей спосіб найкраще підходить для подряпин, які не відчуваються нігтем. Якщо подряпина глибока, або оголює ґрунтовку чи метал, потрібна допомога фахівця. При цьому експерти наголошують, що це лише тимчасове рішення.

Також читайте:

Чотири способи позбавитися від подряпин та бруду на дисках коліс авто

Як позбавитися подряпин під дверними ручками машини

Як самотужки прибрати подряпини з пластикових елементів автомобіля

Поради щодо застосування

Щоб уникнути пошкодження фарби, дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • Завжди спочатку протестуйте суміш на непомітній ділянці автомобіля, щоб переконатися, що вона не потьмяніє та не залишить плям.
  • Використовуйте для нанесення м’яку тканину з мікрофібри або ватний диск.
  • Обережно втирайте суміш невеликими круговими рухами протягом 20–30 секунд. Не тріть сильно.
  • Після полірування рекомендується нанести шар автомобільного воску або поліролі.

Позаяк оцет є злегка кислим, його надмірне або часте використання (більше як раз на кілька місяців) може поступово потьмяніти фарбу.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
