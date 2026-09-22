Граница без задержек не для всех: очереди на КПП 22 сентября

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на 9:00 22 сентября на большинстве пунктов пропуска на западной границе Украины значительных очередей не зафиксировано. Больше всего легковых автомобилей ожидает перед пунктами "Устилуг" — 50, "Шегини" — 35 и "Вылок" — 15.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 22 сентября

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Читайте также:

"Тиса" — 7 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, новый электроседан Hyundai Ioniq 6 N может стать альтернативой мощным бензиновым моделям вроде BMW M3. Автомобиль с полным приводом и двумя электродвигателями развивает 650 л.с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Мы сообщали, что некоторые модели кроссоверов и седанов могут потребовать дорогостоящего ремонта двигателя или замены сложных узлов уже на относительно небольшом пробеге. Автоэксперт назвал несколько популярных автомобилей, покупка которых может обернуться значительными расходами и дополнительными хлопотами для владельца.