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Головна Авто Кордон без затримок не для всіх: черги на КПП сьогодні

Кордон без затримок не для всіх: черги на КПП сьогодні

Ua ru
22 вересня 2026 10:52
Кордон без затримок не для всіх: черги на КПП 22 вересня
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на 9:00 22 вересня на більшості пунктів пропуску на західному кордоні України значних черг не зафіксовано. Найбільше легкових автомобілів очікує перед пунктами "Устилуг" — 50, "Шегині" — 35 та "Вилок" — 15.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 22 вересня

Черги на кордоні України з Польщею 22 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 35 л/а, 0 автоб., 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 2  автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні України зі Словаччиною 22 вересня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні України з Угорщиною 22 вересня

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 7 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).  

Черги на кордоні України з Румунією 22 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні України з Молдовою 22 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, що новий електричний седан Hyundai Ioniq 6 N може стати альтернативою потужним бензиновим моделям на кшталт BMW M3. Автомобіль із повним приводом та двома електромоторами розвиває 650 к.с. і здатен розганятися до 100 км/год за 3,4 секунди.

Ми інформували, що деякі моделі кросоверів і седанів можуть потребувати дорогого ремонту двигуна або заміни складних вузлів уже на відносно невеликому пробігу. Автоексперт назвав кілька популярних автомобілів, придбання яких здатне обернутися значними витратами та додатковими клопотами для власника.

   

кордон авто закордон ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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