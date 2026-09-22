Кордон без затримок не для всіх: черги на КПП 22 вересня

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на 9:00 22 вересня на більшості пунктів пропуску на західному кордоні України значних черг не зафіксовано. Найбільше легкових автомобілів очікує перед пунктами "Устилуг" — 50, "Шегині" — 35 та "Вилок" — 15.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 22 вересня

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 35 л/а, 0 автоб., 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

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"Тиса" - 7 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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