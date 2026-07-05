Культовый дизель Volkswagen: надежный, но с подвохом

Двигатель 2.0 TDI EA288. Фото: wikimedia.org

Немецкий дизельный двигатель 2.0 TDI уже стал таким же культовым агрегатом, каким в свое время был легендарный мотор 1.9 TDI. Первое поколение этого 2-литрового двигателя имело много технических просчетов, но вторая генерация получила систему впрыска Common Rail. Она решила часть проблем, но принесла новые хлопоты. Наконец, в 2012 году концерн Volkswagen представил третье воплощение дизеля под кодом EA288. Механики и автовладельцы признают эту версию самой удачной в истории, хотя у нее также есть коварные слабые места.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Конструкция двигателя

Главным преимуществом агрегата третьего поколения остается прочный чугунный блок цилиндров, демонстрирующий высокую выносливость при нагрузках. Двигатель получил значительно модернизированную головку блока цилиндров и систему изменяемых фаз газораспределения. Для соответствия строгим экологическим нормам Евро-6 инженеры разделили контур охлаждения на две независимые части. Малый контур охлаждает только головку во время прогрева, а большой отвечает за блок цилиндров. Управляет этими потоками сложный термостат, связанный со специальным насосом.

Линейка EA288 устанавливалась на множество моделей немецкого концерна — от компактных хэтчбеков до тяжелых внедорожников и коммерческих фургонов. Двигатели устанавливались как поперечно, так и продольно на автомобилях брендов Audi и VW. Мощность агрегатов составляет от 102 до 240 л.с., а наибольшую популярность завоевали модификации мощностью 122, 150, 184 и 190 л.с. Важно не путать этот двигатель со следующим поколением EA288 evo, появившимся после 2018 года. Более новая версия получила полностью алюминиевый блок и другую архитектуру, качество которой снова заметно снизилось.

Слабые места

Больше всего проблем владельцам доставляет именно усложнённая система охлаждения из-за заводского пластикового мешочка с силикатом в расширительном бачке. Этот элемент предназначен для защиты алюминиевых деталей от коррозии, но со временем он просто рвётся. Его гранулы мгновенно забивают и блокируют каналы, поэтому механики советуют избавиться от мешочка и просто чаще менять антифриз. Постоянного внимания требуют регулярные протечки жидкости через корпус термостата, водяной интеркулер и насос.

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Сама механическая помпа имеет подвижную заслонку, которая заклинивает в положении малого круга и приводит к быстрому перегреву двигателя с повреждением прокладки головки. После больших пробегов часто появляется утечка масла из-под крышки разрядителя, для устранения которой приходится полностью разбирать механизм ГРМ. Модификации мощностью 184 к.с. с кодами CUPA и CUNA на спортивных версиях типа Skoda Octavia RS часто страдают повышенным расходом масла из-за износа поршневых колец при высоких нагрузках.

Экологическая система SCR с впрыском мочевины AdBlue доставляет неудобства водителям, которые редко выезжают на трассу. За год химический раствор в баке теряет свои свойства и начинает кристаллизоваться, разрушая дорогостоящие датчики и форсунки. В то же время сажевый фильтр DPF на этих автомобилях работает очень эффективно и редко забивается преждевременно.

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