Toyota 4Runner 2026 года. Фото: toyotaofglendale.com

Рамный внедорожник Toyota 4Runner отличается прочной конструкцией, рассчитанной на бездорожье и буксировку, однако даже в гибридной версии его расход составляет около 9,8–10,2 л/100 км. Из-за этого и несколько грубой настройки подвески многие водители ищут более экономичные и комфортные семейные модели. Ведущие автомобильные издания протестировали популярные среднеразмерные кроссоверы и выделили пять моделей, которые опережают японский вездеход в независимых рейтингах. Все они расходуют меньше бензина и лучше приспособлены для ежедневных поездок по асфальту.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Корейские фавориты

Первое место в рейтингах Car and Driver и Edmunds занял новый Hyundai Palisade Hybrid. Модель получила 2,5-литровый турбодвигатель в паре с двумя электродвигателями суммарной мощностью 329 л.с. В базовой комплектации кроссовер расходует от 6,7 до 7,1 л/100 км, а его расчетный запас хода на одном баке достигает почти 1000 км.

В салоне автомобиля с комфортом размещаются семь или восемь пассажиров, здесь установлен 12,3-дюймовый мультимедийный экран и 3-зонный климат-контроль. Эксперты похвалили автомобиль за тихую езду и быстрый разгон, хотя отметили скромную буксировочную способность на уровне 1814 кг.

Второе место в списке U.S. News & World Report занял обновленный Kia Telluride Hybrid с 329-сильным двигателем. Автомобиль отличается премиальной отделкой просторного салона, большим багажником и богатым базовым оснащением. Переднеприводная версия расходует 6,5 л/100 км на трассе и 6,9 л/100 км в городе. За доплату доступна система полного привода.

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Альтернативы Toyota

Высокие оценки от Consumer Reports получил кроссовер Toyota Crown Signia, который сочетает в себе черты универсала и внедорожника. Автомобиль в стандартной комплектации имеет полный привод и 2,5-литровую гибридную систему мощностью 238 л.с., расходующую 6–6,4 л/100 км. Салон рассчитан лишь на пять человек, однако модель впечатляет мягкостью подвески и богатым набором систем безопасности.

Для больших семей лучше подойдет трехрядный Toyota Grand Highlander Hybrid, занявший третье место в обзоре Edmunds. При сложенных задних сиденьях объем багажного отсека превышает 2740 л, что является рекордом в классе. Наиболее экономичная переднеприводная модификация расходует 6,4 л/100 км в городском цикле и 6,9 л/100 км на шоссе.

Бюджетный вариант

В пятерке лучших моделей по версии Car and Driver находится Hyundai Santa Fe Hybrid. Его силовая установка на базе 1,6-литрового турбомотора развивает 231 л.с. и потребляет около 6,4–6,5 л/100 км с передним приводом. Полный привод увеличивает расход всего на 0,3 л/100 км, при этом даже в базовой версии водитель получает современный мультимедийный комплекс и адаптивный круиз-контроль.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Toyota 4Runner имеет низкую топливную эффективность. Его показатели сильно отстают от ожиданий водителей при нынешних ценах на топливо.

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