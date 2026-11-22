Toyota 4Runner 2026 року. Фото: toyotaofglendale.com

Рамний позашляховик Toyota 4Runner має міцну конструкцію для бездоріжжя та буксирування, проте навіть у гібридній версії споживає близько 9,8–10,2 л/100 км. Через це та грубуваті налаштування підвіски чимало водіїв шукають більш економічні та комфортні сімейні моделі. Провідні автомобільні видання протестували популярні середньорозмірні кросовери та виділили п'ять моделей, які обходять японський всюдихід у незалежних рейтингах. Усі вони витрачають менше бензину та краще пристосовані для щоденних поїздок асфальтом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Корейські фаворити

Перше місце у рейтингах Car and Driver та Edmunds посів новий Hyundai Palisade Hybrid. Модель отримала 2,5-літровий турбомотор у парі з двома електродвигунами сумарною потужністю 329 к.с. У базовій комплектації кросовер витрачає від 6,7 до 7,1 л/100 км, а його розрахунковий запас ходу на одному баку сягає майже 1000 км.

Усередині авто легко розміщує сімох або вісьмох пасажирів, пропонує 12,3-дюймовий екран мультимедіа та 3-зонний клімат-контроль. Експерти похвалили машину за тихий хід і швидкий розгін, хоча відзначили скромну масу буксирування на рівні 1814 кг.

Другу сходинку у списку U.S. News & World Report зайняв оновлений Kia Telluride Hybrid з 329-сильною установкою. Автомобіль вирізняється преміальним оздобленням просторого салону, великим багажником і багатим базовим оснащенням. Передньопривідна версія витрачає 6,5 л/100 км на трасі та 6,9 л/100 км у місті. За доплату доступна система повного приводу.

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Альтернативи Toyota

Високі оцінки від Consumer Reports отримав кросовер Toyota Crown Signia, який поєднує риси універсала та позашляховика. Автомобіль стандартно має повний привод і 2,5-літрову гібридну систему на 238 к.с., що споживає 6–6,4 л/100 км. Салон розрахований лише на п'ятьох людей, проте модель вражає м'якістю підвіски та багатим набором систем безпеки.

Для великих родин краще підійде трирядний Toyota Grand Highlander Hybrid, який посів третє місце в огляді Edmunds. При складених задніх сидіннях об'єм багажного відсіку перевищує 2740 л, що є рекордом у класі. Найбільш економічна передньопривідна модифікація витрачає 6,4 л/100 км у міському циклі та 6,9 л/100 км на шосе.

Бюджетний варіант

У п'ятірці найкращих моделей Car and Driver перебуває Hyundai Santa Fe Hybrid. Його силова установка на базі 1,6-літрового турбомотора розвиває 231 к.с. і споживає близько 6,4–6,5 л/100 км з переднім приводом. Повний привод збільшує апетит лише на 0,3 л/100 км, водночас навіть у початковій версії водій отримує сучасний мультимедійний комплекс та адаптивний круїз-контроль.

Раніше Новини.LIVE писали, чому Toyota 4Runner має низьку паливну ефективність. Його показники сильно відстають від очікувань водіїв за нинішніх цін на пальне.

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