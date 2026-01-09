Четыре худших гибрида: антирейтинг подержанных авто

Гибридный седан BMW ActiveHybrid 5 разочаровал экспертов высоким расходом топлива и ограниченным пространством. Фото: greencarreports.com

Стремительное развитие гибридных технологий заставляет бренды в спешке выпускать новые модели, что нередко приводит к серьезным техническим просчетам. Ведущие эксперты проанализировали рынок и выделили четыре автомобиля, покупка которых может обернуться финансовыми потерями из-за частых поломок и низкой эффективности.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Ford F-150 Hybrid

Американский пикап Ford F-150 Hybrid пытался стать альтернативой компактным моделям, однако владельцы начали массово сообщать о существенных проблемах. Основные нарекания касаются общей надежности и реальных показателей топливной экономичности, которые оказались ниже задекларированных.

Карл Родригес, руководитель отдела контента в NX Automotive Transport, объяснил низкие рейтинги модели техническими дефектами. "Отчеты потребителей показали, что это произошло в основном из-за проблем с аккумулятором и трансмиссией", — отметил эксперт.

BMW ActiveHybrid 5

Этот седан создавали как роскошное авто с конкурентным расходом топлива, однако реальность оказалась другой. Кроме высокой цены, модель разочаровала владельцев малым объемом багажника, что делает ее неудобной для длительных путешествий.

"BMW ActiveHybrid 5 не оправдал ожиданий относительно своей основной цели. Он потребляет около 9 литров на 100 км, что является преступно высоким показателем для гибрида", — подчеркнул Родригес.

Также читайте:

Гибрид, дизель или бензин: что на самом деле выгоднее в 2026 году

Компактные гибридные кроссоверы с лучшим расходом топлива

Range Rover Evoque PHEV

Несмотря на стильный дизайн, этот люксовый кроссовер имеет "довольно удручающие" показатели топливной экономичности и слишком тесный задний ряд сидений для взрослых пассажиров. Однако самой большой проблемой являются постоянные технические неисправности.

Рута Калкинс, эксперт и генеральный менеджер Find by Plate, сообщила, что почти двое из трех владельцев жалуются на электрическую систему, кузов и двигатель этой модели. "Частые поломки и сбои в информационно-развлекательной системе делают этот автомобиль плохим выбором", — добавила она.

Hyundai Tucson Hybrid

На бумаге Hyundai Tucson Hybrid кажется идеальным вариантом, однако практический опыт владельцев свидетельствует об обратном. Клиенты сообщают о проблемах с трансмиссией, двигателем, тормозами и подвеской.

Карл Родригес также обратил внимание на эргономику модели. По его словам, многие пользователи считают функции и элементы управления этим авто неудобными и сложными в использовании.