Чотири найгірші гібриди: антирейтинг вживаних авто

Гібридний седан BMW ActiveHybrid 5 розчарував експертів високою витратою пального та обмеженим простором. Фото: greencarreports.com

Стрімкий розвиток гібридних технологій змушує бренди поспіхом випускати нові моделі, що нерідко призводить до серйозних технічних прорахунків. Провідні експерти проаналізували ринок та виділили чотири автомобілі, купівля яких може обернутися фінансовими втратами через часті поломки та низьку ефективність.

Про це написав GOBankingRates.

Ford F-150 Hybrid

Американський пікап Ford F-150 Hybrid намагався стати альтернативою компактним моделям, проте власники почали масово повідомляти про суттєві проблеми. Основні нарікання стосуються загальної надійності та реальних показників паливної економічності, які виявилися нижчими за задекларовані.

Карл Родрігес, керівник відділу контенту в NX Automotive Transport, пояснив низькі рейтинги моделі технічними дефектами. "Звіти споживачів показали, що це сталося переважно через проблеми з акумулятором та трансмісією", — зазначив експерт.

BMW ActiveHybrid 5

Цей седан створювали як розкішне авто з конкурентною витратою пального, проте реальність виявилася іншою. Окрім високої ціни, модель розчарувала власників малим об’ємом багажника, що робить її незручною для тривалих подорожей.

"BMW ActiveHybrid 5 не виправдав очікувань щодо своєї основної мети. Він споживає близько 9 літрів на 100 км, що є злочинно високим показником для гібрида", — підкреслив Родрігес.

Range Rover Evoque PHEV

Попри стильний дизайн, цей люксовий кросовер має "досить гнітючі" показники паливної економічності та занадто тісний задній ряд сидінь для дорослих пасажирів. Проте найбільшою проблемою є постійні технічні несправності.

Рута Калкінс, експертка та генеральна менеджерка Find by Plate, повідомила, що майже двоє з трьох власників скаржаться на електричну систему, кузов та двигун цієї моделі. "Часті поломки та збої в інформаційно-розважальній системі роблять цей автомобіль поганим вибором", — додала вона.

Hyundai Tucson Hybrid

На папері Hyundai Tucson Hybrid здається ідеальним варіантом, проте практичний досвід власників свідчить про зворотне. Клієнти повідомляють про проблеми з трансмісією, двигуном, гальмами та підвіскою.

Карл Родрігес також звернув увагу на ергономіку моделі. За його словами, багато користувачів вважають функції та елементи керування цим авто незручними та складними у використанні.