Ford Mustang Mach-E или Hyundai Ioniq 5: какой кроссовер предлагает больше

Ford Mustang Mach-E 2025 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Мировой рынок электрических кроссоверов характеризуется высоким уровнем конкуренции. Яркими представителями этого динамичного сегмента являются американский Ford Mustang Mach-E и южнокорейский Hyundai Ioniq 5, которые играют в одной лиге. В прошлом году американская компания сумела реализовать 51 620 экземпляров своей модели, тогда как азиатский конкурент разошелся тиражом в 44 789 единиц. Корейский бренд активно стимулирует спрос масштабным обновлением линейки и скидками, тогда как американцы делают ставку на проверенный дизайн и расширение специальных серий.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Запас хода

Оба кроссовера больше ориентированы на активную езду и скорость, чем на экстремальную экономичность. Базовая версия американской модели со стандартной батареей обеспечивает около 418 км пробега с задним приводом, но установка системы полного привода снижает этот показатель до 386 км. Увеличенная батарея повышает автономность до внушительных 515 км. Корейский конкурент в базовой комплектации способен преодолеть около 394 км на одном заряде, а топовая батарея увеличивает дистанцию до 511 км.

Hyundai Ioniq 5. Фото: caranddriver.com

Существенная разница прослеживается в скорости зарядки на терминалах самообслуживания. Модель от Hyundai со стандартной батареей на 63 кВт·ч поддерживает сверхбыструю зарядку высокой мощности, что позволяет поднять уровень заряда с 10% до 80% за 20 минут. Базовый американский кроссовер ограничен входной мощностью 110 кВт, что замедляет процесс. Однако версия с увеличенным аккумулятором способна принимать ток мощностью до 150 кВт, благодаря чему восстановление заряда на скоростной станции занимает менее 40 минут.

Динамические возможности

Американский электромобиль предлагает водителям значительное разнообразие силовых установок. Покупателям доступны одномоторные версии мощностью 264 и 272 к.с., а также три двухмоторные полноприводные модификации мощностью 325, 370 и 480 к.с. В экстремальной версии Rally этот кроссовер разгоняется до 100 км/ч всего за 3,1 с. Корейский кроссовер в гражданских версиях развивает более скромные 168 или 225 к.с. с одним двигателем и 320 к.с. в двухмоторном варианте XRT, который разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с.

Однако азиатские инженеры подготовили особое оружие в виде модификации Ioniq 5 N. Благодаря специальному режиму кратковременного увеличения мощности Grin Boost этот автомобиль развивает сумасшедшие 641 к.с. Это позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за невероятные 2,8 с, легко оставляя позади большинство современных суперкаров. Правда, стоимость такой экстремальной версии значительно выше.

Комфорт салона

Обе машины рассчитаны на свободное размещение пяти пассажиров, но имеют существенные различия в планировке интерьера. Южнокорейская модель предлагает подвижную центральную консоль, которую можно сдвигать вперед или назад для оптимизации пространства. Общий пассажирский объем салона здесь составляет 3015 л, что заметно просторнее, чем внутренние габариты конкурента. С другой стороны, американский кроссовер выигрывает по полезному объему багажника за вторым рядом сидений, предлагая дополнительные 96 л для сумок. Кроме того, передний багажный отсек под капотом у американца вмещает 73 л против скромных 24 л у корейского конкурента.

В оформлении интерьера американские дизайнеры использовали темную цветовую палитру, мягкие премиальные материалы и отделку под карбон. Салон корейской машины выполнен в светлых тонах и отличается оригинальным угловатым дизайном в стиле ретрофутуризма. Рабочее место водителя в американском кроссовере выделяется огромным вертикальным мультимедийным экраном размером 15,5 дюйма с физической шайбой внизу. В свою очередь, корейцы объединили два дисплея размером 12,3 дюйма каждый в единую стильную горизонтальную панель.

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