Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Эрдоган протестировал новый турецкий электрокар — видео

Эрдоган протестировал новый турецкий электрокар — видео

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 00:55
Президент Турции протестировал новый электрокар Togg TF10
Реджеп Тайип Эрдоган возле электрокаров. Фото: Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестировал турецкий электрокар. Автомобиль вскоре появится на европейском рынке.

Об этом в субботу, 13 сентября сообщило издание Milliyet.

Реклама
Читайте также:

Что известно о тестировании

Президент Турции прокатился на новой модели Togg T10F. Такие электрокары презентовать в январе текущего года. В Турции предзаказать их можно будет от 15 сентября, а в Германии - от 29 сентября.

Модель Togg T10F отличается своим дизайном: сочетает стиль седана и фастбэка. По итогам первого полугодия текущего года Togg стал лидером на турецком рынке электромобилей. В течение первых шести месяцев года удалось продать 17 тысяч 101 автомобиль.

Напомним, автомобилем с наибольшим пробегом стала Volvo P1800S. На ней американец Ирв Гордон проехал более пяти миллионов километров.

Также мы сообщали, что кроссовер Toyota Highlander, который появился более 20 лет назад, популярен до сих пор. Правда, при покупке подержанных моделей стоит быть осторожными.

Турция электрокары Реджеп Эрдоган автомобиль визит
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации