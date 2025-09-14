Президент Турции протестировал новый электрокар Togg TF10

Реджеп Тайип Эрдоган возле электрокаров. Фото: Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестировал турецкий электрокар. Автомобиль вскоре появится на европейском рынке.

Об этом в субботу, 13 сентября сообщило издание Milliyet.

Что известно о тестировании

Президент Турции прокатился на новой модели Togg T10F. Такие электрокары презентовать в январе текущего года. В Турции предзаказать их можно будет от 15 сентября, а в Германии - от 29 сентября.

Модель Togg T10F отличается своим дизайном: сочетает стиль седана и фастбэка. По итогам первого полугодия текущего года Togg стал лидером на турецком рынке электромобилей. В течение первых шести месяцев года удалось продать 17 тысяч 101 автомобиль.

