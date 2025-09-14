Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Ердоган протестував новий турецький електрокар — відео

Ердоган протестував новий турецький електрокар — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 00:55
Президент Туреччини протестував новий електрокар Togg TF10
Реджеп Таїп Ердоган біля електрокарів. Фото: Anadolu Agency

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган протестував турецький електрокар. Автівка невдовзі з'явиться на європейському ринку.

Про це в суботу, 13 вересня повідомило видання Milliyet.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про тестування

Президент Туреччини прокотився на новій моделі Togg T10F. Такі електрокари презентувати в січні поточного року. У Туреччині передзамовити їх можна буде від 15 вересня, а в Німеччині — від 29 вересня.

Модель Togg T10F відрізняється своїм дизайном: поєднує стиль седана та фастбека. За підсумками першого півріччя поточного року Togg став лідером на турецькому ринку електромобілів. Упродовж перших шістьох місяців року вдалося продати 17 тисяч 101 автівку.

Нагадаємо, автівкою з найбільшим пробігом стала Volvo P1800S. На ній американець Ірв Гордон проїхав понад п'ять мільйонів кілометрів.

Також ми повідомляли, що кросовер Toyota Highlander, який з'явився понад 20 року тому, популярний досі. Щоправда, під час купівлі вживаних моделей варто бути обережними.

Туреччина електрокари Реджеп Ердоган автомобіль візит
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації