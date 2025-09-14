Президент Туреччини протестував новий електрокар Togg TF10

Реджеп Таїп Ердоган біля електрокарів. Фото: Anadolu Agency

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган протестував турецький електрокар. Автівка невдовзі з'явиться на європейському ринку.

Про це в суботу, 13 вересня повідомило видання Milliyet.

Що відомо про тестування

Президент Туреччини прокотився на новій моделі Togg T10F. Такі електрокари презентувати в січні поточного року. У Туреччині передзамовити їх можна буде від 15 вересня, а в Німеччині — від 29 вересня.

Модель Togg T10F відрізняється своїм дизайном: поєднує стиль седана та фастбека. За підсумками першого півріччя поточного року Togg став лідером на турецькому ринку електромобілів. Упродовж перших шістьох місяців року вдалося продати 17 тисяч 101 автівку.

