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Главная Авто Электрокар с деревянным капотом — ответ Cadillac из Нью-Йорка

Электрокар с деревянным капотом — ответ Cadillac из Нью-Йорка

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Дата публикации 11 июня 2025 15:20
Конкурент Cadillac — в США создали роскошный электромобиль
Автомобиль Dacora Motors. Фото: DM
Ключові моменти Что известно об авто Dacora Motors Интерьер Технические характеристики

Новый стартап под названием Dacora Motors планирует стать конкурентом для Cadillac Celestiq. По крайней мере, амбиций у него, судя по анонсу, достаточно.

Dacora Motors объявила о "первом ультрароскошном автомобиле, изготовленном в Америке почти за столетие", пишет Carscoops.

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В стартапе говорят, что автомобиль "отдает дань уважения раскидистым формам Streamline Moderne 1930-х годов". Конкретных деталей мало, но они есть.

Что известно об авто Dacora Motors

Автомобиль имеет деревянный капот ручной работы, окруженный круглыми фарами.

К ним присоединяются выпуклые крылья, минималистичные колеса и яркие элементы в ретро-стиле. Также в наличии характерный "тепличный люк", наклонная задняя часть и задние фонари в стиле форсажа. Другие заметные особенности включают закрытые задние колеса и дорожный просвет, как у внедорожника, 191 мм.

Минималистичный интерьер отказывается от пластика в пользу дерева, тканой шерсти и "биокожи, не содержащей токсинов". Компания также заявила, что они "отказываются от кабин с доминированием экранов", поскольку "цифровой дисплей исчезает за полупрозрачной деревянной панелью", когда он не используется.

Dacora Motors
Салон Dacora Motors. Фото: CarsCoops

Интерьер

Интерьер будет полностью модульным и его можно будет обновлять сезонно. Компания предусматривает "дважды ежегодные обновления", которые позволят владельцам "менять интерьеры, например шкафы — подумайте о шерсти для зимы, лен для лета и материалы ограниченного выпуска для сезонного самовыражения".

Стартап также предусматривает модульный интерьер, который предлагает места для 3-7 человек. 3-местный салон Executive имеет конфигурацию заднего салона с персональным рабочим местом, тогда как 4-местный салон имеет передние и задние капитанские кресла, разделенные специальными консолями. Клиенты также могут получить двойные сиденья-скамейки и до 45 дюймов (1143 мм) пространства для ног на задних сиденьях.

Возвращаясь к центральным консолям, компания заявила, что будут версии с хьюмидором, встроенной эспрессо-машиной и живым садом бонсай под стеклянным куполом. Компания также предусматривает более традиционные конфигурации, включая биометрический сейф и холодильник.

Технические характеристики

Dacora утверждает, что автомобиль будет иметь более 800 л.с. (597 кВт / 811 л.с.) и запас хода около 644 км. Они также упомянули, что электромобиль весом 2948 кг сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч (60 миль/ч) менее чем за четыре секунды.

В компании отметили, что каждый автомобиль будет изготовлен вручную на их 100-акровом кампусе Hudson Valley Garage в Нью-Йорке. Цена начинается от 500 000 долларов, а бронирование уже открыто при условии возврата депозита в размере 50 000 долларов.

Напомним, стало известно, когда новый Nissan Leaf появится в Украине.

транспорт авто электрокары автомобиль електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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