Конкурент Cadillac — у США створили розкішний електромобіль

Автомобіль Dacora Motors. Фото: DM

Новий стартап під назвою Dacora Motors планує стати конкурентом для Cadillac Celestiq. Принаймні, амбіцій у нього, судячи з анонсу, достатньо.

Dacora Motors оголосила про "перший ультрарозкішний автомобіль, виготовлений в Америці майже за століття", пише Carscoops.

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У стартапі кажуть, що автомобіль "віддає шану розлогим формам Streamline Moderne 1930-х років". Конкретних деталей мало, але вони є.

Що відомо про авто Dacora Motors

Автомобіль має дерев'яний капот ручної роботи, оточений круглими фарами.

До них приєднуються опуклі крила, мінімалістичні колеса та яскраві елементи в ретро-стилі. Також у наявності характерний "тепличний люк", похила задня частина та задні ліхтарі у стилі форсажу. Інші помітні особливості включають закриті задні колеса та дорожній просвіт, як у позашляховика, 191 мм.

Мінімалістичний інтер'єр відмовляється від пластику на користь дерева, тканої вовни та "біошкіри, що не містить токсинів". Компанія також заявила, що вони "відмовляються від кабін з домінуванням екранів", оскільки "цифровий дисплей зникає за напівпрозорою дерев'яною панеллю", коли він не використовується.

Салон Dacora Motors. Фото: CarsCoops

Інтер'єр

Інтер'єр буде повністю модульним і його можна буде оновлювати сезонно. Компанія передбачає "двічі щорічні оновлення", які дозволять власникам "змінювати інтер'єри, як-от шафи – подумайте про вовну для зими, льон для літа та матеріали обмеженого випуску для сезонного самовираження".

Стартап також передбачає модульний інтер'єр, який пропонує місця для 3-7 осіб. 3-місний салон Executive має конфігурацію заднього салону з персональним робочим місцем, тоді як 4-місний салон має передні та задні капітанські крісла, розділені спеціальними консолями. Клієнти також можуть отримати подвійні сидіння-лавки та до 45 дюймів (1143 мм) простору для ніг на задніх сидіннях.

Повертаючись до центральних консолей, компанія заявила, що будуть версії з хьюмідором , вбудованою еспресо-машиною та живим садом бонсай під скляним куполом. Компанія також передбачає більш традиційні конфігурації, включаючи біометричний сейф та холодильник.

Технічні характеристики

Dacora стверджує, що автомобіль матиме понад 800 к.с. (597 кВт / 811 к.с.) та запас ходу близько 644 км. Вони також згадали, що електромобіль вагою 2948 кг зможе розганятися від 0 до 96 км/год (60 миль/год) менш ніж за чотири секунди.

В компанії зазначили, що кожен автомобіль буде виготовлено вручну на їхньому 100-акровому кампусі Hudson Valley Garage у Нью-Йорку. Ціна починається від 500 000 доларів, а бронювання вже відкрите за умови повернення депозиту в розмірі 50 000 доларів.

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