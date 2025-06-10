Cadillac презентував автомобіль, який називають вбивця Tesla — фото та характеристики

Автомобіль Cadillac OPTIQ-V 2026 року. Фото: news.cadillac.com

Компанія Cadillac представила V-версію електромобіля OPTIQ. ЗМІ її позиціонують як конкурента Tesla Model Y Performance.

OPTIQ-V оснащується двома електромоторами, яку сумарно видають 519 к.с. потужності і 880 Нм крутного моменту, пише cadillac.com.

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Це дозволяє електрокару розганятися з місця до "сотні" за 3,5 секунди. OPTIQ-V продаватиметься в США, Канаді, Мексиці, на Близькому Сході та в Ізраїлі, а виробництво розпочнеться восени 2025 року.

Cалон OPTIQ-V. Фото: news.cadillac.com

Що ще відомо про OPTIQ-V

OPTIQ-V оснащений акумуляторною батареєю місткістю 85 кіловат-годин, яка забезпечить запас ходу, що становить приблизно 440 кілометрів.

Як і інші моделі V-Series, OPTIQ-V можна впізнати за унікальною передньою частиною, яка включає новий дизайн панелі, фірмову сітку V-подібного візерунка на нижній решітці радіатора, глянцевий чорний передній спліттер та нижню обробку кольору кузова.

Додатковою ідентифікацією OPTIQ-V є культові значки V-Series, що прикрашають задні двері та задні двері, а значок V-Series вигравіюваний на решітці радіатора з боку водія. Задні двері також мають глянцевий чорний задній нижній дифузор.

OPTIQ-V оснащений 21-дюймовими легкосплавними дисками з матовим графітом у поєднанні з низькопрофільними шинами 7 та значком V-Series, гравійованим лазером, з можливістю вибору стандартних всесезонних або доступних літніх шин. Доступні опціональні поліровані та пофарбовані 21-дюймові диски темного спортивного кольору.

Інтер'єр

OPTIQ-V пропонує два варіанти палітри інтер'єру: Noir з акцентами Santorini Blue та Noir і Sky Cool Gray з акцентами Santorini Blue. Додаткова палітра інтер'єру включає панель спинки сидіння кольору Santorini Blue та ремені безпеки Santorini Blue.

Стандартний декор з натурального тканого вуглецевого волокна розміщений на центральній консолі, а всередині емблема V-Series розміщена на спортивному кермі, накладці на пороги та килимках.

Нагадаємо, компанія Aston Martin представила нову версію свого суперкара Valkyrie з двигуном V-12. Всього буде випущено лише 10 екземплярів.