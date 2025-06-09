Унікальний гіперкар Aston Martin – випущено всього 10 екземплярів

Aston Martin Valkyrie LM. Фото: Aston Martin

Компанія Aston Martin представила нову версію свого суперкара Valkyrie з двигуном V-12. Це сталося за тиждень до гонок в Ле-Мані.

Valkyrie LM, по суті, є лише клієнтським варіантом Valkyrie, який братиме участь у легендарному 24-годинному ендуро, хоча й з меншою кількістю регуляторних обмежень, пише Motor1.

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Ця версія обмежена серією лише з 10 екземплярів. Valkyrie LM матиме те саме шасі та кузов, що й автомобіль, який буде на трасі Circuit de la Sarth 14 червня.

Особливості нового суперкара

Нова Valkyrie матиме ідентичну підвіску на подвійних важелях з торсіонними пружинами типу штовхач, а також регульовані бічні та центральні амортизатори. Авто також матиме той самий 6,5-літровий атмосферний двигун V-12 від Cosworth, що працює в парі з тією ж семиступінчастою секвентальною коробкою передач з підрульовими перемикачами.

Aston заявляє, що переробив інтерфейс кабіни для більш повсякденного використання на треку. Є шеститочковий ремінь безпеки, що відповідає стандартам FIA, та система пожежогасіння, а також ковшеподібне сидіння з вуглецевого волокна, інтегрований дисплей водія та, звичайно ж, індикатори перемикання передач.

Aston Martin прогнозує, що перші поставки розпочнуться у другому кварталі 2026 року. Наприкінці того ж року компанія запросить усіх 10 власників на "особливий вечір" до своєї штаб-квартири в Гейдоні, який включатиме вишукану вечерю.

Ціна на Valkyrie LM невідома, хоча, ймовірно, вона коштуватиме чимало, враховуючи, що звичайна Valkyrie коштує 3,2 мільйона доларів.

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