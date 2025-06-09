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Главная Авто Aston Martin создал авто, которое купят только 10 счастливчиков

Aston Martin создал авто, которое купят только 10 счастливчиков

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Дата публикации 9 июня 2025 17:30
Уникальный гиперкар Aston Martin — выпущено всего 10 экземпляров
Aston Martin Valkyrie LM. Фото: Aston Martin

Компания Aston Martin представила новую версию своего суперкара Valkyrie с двигателем V-12. Это произошло за неделю до гонок в Ле-Мане.

Valkyrie LM, по сути, является лишь клиентским вариантом Valkyrie, который будет участвовать в легендарном 24-часовом эндуро, хотя и с меньшим количеством регуляторных ограничений, пишет Motor1.

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Эта версия ограничена серией только из 10 экземпляров. Valkyrie LM будет иметь то же шасси и кузов, что и автомобиль, который будет на трассе Circuit de la Sarth 14 июня.

Особенности нового суперкара

Новая Valkyrie будет иметь идентичную подвеску на двойных рычагах с торсионными пружинами типа толкатель, а также регулируемые боковые и центральные амортизаторы. Авто также будет иметь тот же 6,5-литровый атмосферный двигатель V-12 от Cosworth, работающий в паре с той же семиступенчатой секвентальной коробкой передач с подрулевыми переключателями.

Aston заявляет, что переработал интерфейс кабины для более повседневного использования на треке. Есть шеститочечный ремень безопасности, соответствующий стандартам FIA, и система пожаротушения, а также ковшеобразное сиденье из углеродного волокна, интегрированный дисплей водителя и, конечно же, индикаторы переключения передач.

Aston Martin прогнозирует, что первые поставки начнутся во втором квартале 2026 года. В конце того же года компания пригласит всех 10 владельцев на "особый вечер" в свою штаб-квартиру в Гейдоне, который будет включать изысканный ужин.

Цена на Valkyrie LM неизвестна, хотя, вероятно, она будет стоить немало, учитывая, что обычная Valkyrie стоит 3,2 миллиона долларов.

Напомним, стало известно, какие автомобили признаны наименее безопасными в 2025 году.

транспорт авто гонки Великобритания автомобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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