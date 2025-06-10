Cadillac презентовал автомобиль, который называют убийца Tesla — фото и характеристики

Cadillac презентовал "убийцу Tesla"
Компания Cadillac представила V-версию электромобиля OPTIQ. СМИ ее позиционируют как конкурента Tesla Model Y Performance.
OPTIQ-V оснащается двумя электромоторами, которые суммарно выдают 519 л.с. мощности и 880 Нм крутящего момента, пишет cadillac.com.
Это позволяет электрокару разгоняться с места до "сотни" за 3,5 секунды. OPTIQ-V будет продаваться в США, Канаде, Мексике, на Ближнем Востоке и в Израиле, а производство начнется осенью 2025 года.
Что еще известно об OPTIQ-V
OPTIQ-V оснащен аккумуляторной батареей емкостью 85 киловатт-часов, которая обеспечит запас хода, составляющий примерно 440 километров.
Как и другие модели V-Series, OPTIQ-V можно узнать по уникальной передней части, которая включает новый дизайн панели, фирменную сетку V-образного узора на нижней решетке радиатора, глянцевый черный передний сплиттер и нижнюю отделку цвета кузова.
Дополнительной идентификацией OPTIQ-V являются культовые значки V-Series, украшающие заднюю дверь и заднюю дверь, а значок V-Series выгравирован на решетке радиатора со стороны водителя. Задние двери также имеют глянцевый черный задний нижний диффузор.
OPTIQ-V оснащен 21-дюймовыми легкосплавными дисками с матовым графитом в сочетании с низкопрофильными шинами 7 и значком V-Series, гравированным лазером, с возможностью выбора стандартных всесезонных или доступных летних шин. Доступны опциональные полированные и окрашенные 21-дюймовые диски темного спортивного цвета.
Интерьер
OPTIQ-V предлагает два варианта палитры интерьера: Noir с акцентами Santorini Blue и Noir и Sky Cool Gray с акцентами Santorini Blue. Дополнительная палитра интерьера включает панель спинки сиденья цвета Santorini Blue и ремни безопасности Santorini Blue.
Стандартный декор из натурального тканого углеродного волокна размещен на центральной консоли, а внутри эмблема V-Series размещена на спортивном руле, накладке на пороги и ковриках.
Напомним, компания Aston Martin представила новую версию своего суперкара Valkyrie с двигателем V-12. Всего будет выпущено лишь 10 экземпляров.
Читайте Новини.LIVE!