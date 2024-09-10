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Электрический кроссовер Skoda Elroq 2025 дебютирует в октябре — подробности

10 сентября 2024 21:35
Валентин Бандура - Редактор
Электрокроссовер Skoda Elroq появится уже в октябре 2024 года — каким он будет
Закамуфлированная 2025 Skoda Elroq. Фото: Skoda
Валентин Бандура - Редактор

Автобренд Skoda постепенно раскрывает подробности нового электрического кроссовера Elroq, опубликовав несколько эскизов в сети. Модель должна дебютировать как EV-эквивалент компактного SUV Karoq.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дизайнерские акценты

Skoda Elroq использует Tech-Deck Face — новую полностью закрытую решетку радиатора. Электрокар имеет разделенные фары с технологией Matrix LED и тонкие бамперы.

Профиль подобен большей модели Enyaq и имеет 19- или 20-дюймовые легкосплавные диски. Задняя часть напоминает универсал с большой дверью багажника и знакомыми задними фонарями.

 

Электрический кроссовер Skoda Elroq 2025 дебютирует в октябре - подробности - фото 1

Электрический кроссовер Skoda Elroq 2025 дебютирует в октябре - подробности - фото 2
Эскизы Skoda Elroq

Эскизы несколько преувеличены, но Skoda ранее показывала фото закамуфлированного прототипа, раскрывающие его подлинные пропорции.

Предыдущие тизеры были сосредоточены на интерьере, состоящем из экологически чистых материалов, в частности:

  • Recytitan (из 78% переработанного ПЭТ);
  • Technofil (полиэстер и переработанная нить Econyl).

У клиентов будет выбор между четырьмя темами интерьера: лофт, лодж, люкс и студия.

 

Elroq получит современную цифровую кабину и новые технологии VW Group. Также авто предложит просторный 5-местный салон и 470 л грузового пространства.

Силовые агрегаты

Модель на базе MEB будет доступна с аккумуляторами емкостью 55 кВт-ч, 63 кВт-ч и 82 кВт-ч, предлагая запас хода WLTP до 560 км. Мощность будет поступать от одного (установленного сзади) или двух электродвигателей.

Elroqs с задним приводом будет производить 168 л.с. (125 кВт/170 л.с.) или 282 л.с. (210 кВт/285 л.с.), а полноприводная версия будет генерировать 295 л.с. (220 кВт/299 л.с.).

Ранее в Украине начали продавать Skoda Octavia 2024 и новую Skoda Scala.

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