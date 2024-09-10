Электрокроссовер Skoda Elroq появится уже в октябре 2024 года — каким он будет

Электрический кроссовер Skoda Elroq 2025 дебютирует в октябре — подробности
Автобренд Skoda постепенно раскрывает подробности нового электрического кроссовера Elroq, опубликовав несколько эскизов в сети. Модель должна дебютировать как EV-эквивалент компактного SUV Karoq.
Об этом сообщил Cars Coops.
Дизайнерские акценты
Skoda Elroq использует Tech-Deck Face — новую полностью закрытую решетку радиатора. Электрокар имеет разделенные фары с технологией Matrix LED и тонкие бамперы.
Профиль подобен большей модели Enyaq и имеет 19- или 20-дюймовые легкосплавные диски. Задняя часть напоминает универсал с большой дверью багажника и знакомыми задними фонарями.
Эскизы несколько преувеличены, но Skoda ранее показывала фото закамуфлированного прототипа, раскрывающие его подлинные пропорции.
Предыдущие тизеры были сосредоточены на интерьере, состоящем из экологически чистых материалов, в частности:
- Recytitan (из 78% переработанного ПЭТ);
- Technofil (полиэстер и переработанная нить Econyl).
У клиентов будет выбор между четырьмя темами интерьера: лофт, лодж, люкс и студия.
Elroq получит современную цифровую кабину и новые технологии VW Group. Также авто предложит просторный 5-местный салон и 470 л грузового пространства.
Силовые агрегаты
Модель на базе MEB будет доступна с аккумуляторами емкостью 55 кВт-ч, 63 кВт-ч и 82 кВт-ч, предлагая запас хода WLTP до 560 км. Мощность будет поступать от одного (установленного сзади) или двух электродвигателей.
Elroqs с задним приводом будет производить 168 л.с. (125 кВт/170 л.с.) или 282 л.с. (210 кВт/285 л.с.), а полноприводная версия будет генерировать 295 л.с. (220 кВт/299 л.с.).
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