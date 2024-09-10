Электрокроссовер Skoda Elroq появится уже в октябре 2024 года — каким он будет

Закамуфлированная 2025 Skoda Elroq. Фото: Skoda

Автобренд Skoda постепенно раскрывает подробности нового электрического кроссовера Elroq, опубликовав несколько эскизов в сети. Модель должна дебютировать как EV-эквивалент компактного SUV Karoq.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дизайнерские акценты

Skoda Elroq использует Tech-Deck Face — новую полностью закрытую решетку радиатора. Электрокар имеет разделенные фары с технологией Matrix LED и тонкие бамперы.

Профиль подобен большей модели Enyaq и имеет 19- или 20-дюймовые легкосплавные диски. Задняя часть напоминает универсал с большой дверью багажника и знакомыми задними фонарями.

Эскизы Skoda Elroq

Эскизы несколько преувеличены, но Skoda ранее показывала фото закамуфлированного прототипа, раскрывающие его подлинные пропорции.

Предыдущие тизеры были сосредоточены на интерьере, состоящем из экологически чистых материалов, в частности:

Recytitan (из 78% переработанного ПЭТ);

(из 78% переработанного ПЭТ); Technofil (полиэстер и переработанная нить Econyl).

У клиентов будет выбор между четырьмя темами интерьера: лофт, лодж, люкс и студия.

Elroq получит современную цифровую кабину и новые технологии VW Group. Также авто предложит просторный 5-местный салон и 470 л грузового пространства.

Силовые агрегаты

Модель на базе MEB будет доступна с аккумуляторами емкостью 55 кВт-ч, 63 кВт-ч и 82 кВт-ч, предлагая запас хода WLTP до 560 км. Мощность будет поступать от одного (установленного сзади) или двух электродвигателей.

Elroqs с задним приводом будет производить 168 л.с. (125 кВт/170 л.с.) или 282 л.с. (210 кВт/285 л.с.), а полноприводная версия будет генерировать 295 л.с. (220 кВт/299 л.с.).

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