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Електричний кросовер Skoda Elroq 2025 дебютує в жовтні — подробиці

10 вересня 2024 21:35
Валентин Бандура - Редактор
Електрокросовер Skoda Elroq з'явиться вже в жовтні 2024 року — яким він буде
Закамуфльована 2025 Skoda Elroq. Фото: Skoda
Валентин Бандура - Редактор

Автобренд Skoda потроху розкриває подробиці нового електричного кросовера Elroq, опублікувавши кілька ескізів в мережі. Модель має дебютувати як EV-еквівалент компактного SUV Karoq.

Про це повідомив Cars Coops.

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Skoda Elroq використовує Tech-Deck Face — нову повністю закриту решітку радіатора. Електрокар має розділені фари з технологією Matrix LED та тонкі бампери.

Профіль подібний до більшої моделі Enyaq та має 19- або 20-дюймові легкосплавні диски. Задня частина нагадує універсал із великими дверима багажника та знайомими задніми ліхтарями.

 

Електричний кросовер Skoda Elroq 2025 дебютує в жовтні — подробиці - фото 1

Електричний кросовер Skoda Elroq 2025 дебютує в жовтні — подробиці - фото 2
Ескізи Skoda Elroq

Ескізи дещо перебільшені, але Skoda раніше показувала фото закамуфльованого прототипу, які розкривають його справжні пропорції.

Попередні тизери були зосереджені на інтер’єрі, який складається з екологічно чистих матеріалів, зокрема: 

  • Recytitan (з 78% переробленого ПЕТ);
  • Technofil (поліестер та перероблена нитка Econyl).

Клієнти матимуть вибір між чотирма темами інтер’єру: лофт, лодж, люкс та студія.

 

Elroq отримає сучасну цифрову кабіну та новітні технології VW Group. Також авто запропонує просторий 5-місний салон та 470 л вантажного простору.

Силові агрегати

Модель на базі MEB буде доступна з акумуляторами місткістю 55 кВт-год, 63 кВт-год та 82 кВт-год, пропонуючи запас ходу WLTP до 560 км. Потужність буде надходити від одного (встановленого ззаду) або двох електродвигунів.

Elroqs із заднім приводом вироблятиме 168 к.с. (125 кВт/170 к.с.) або 282 к.с. (210 кВт/285 к.с.), а повнопривідна версія генеруватиме 295 к.с. (220 кВт/299 к.с.).

Раніше в Україні почали продавати Skoda Octavia 2024 та нову Skoda Scala.

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