Електрокросовер Skoda Elroq з'явиться вже в жовтні 2024 року — яким він буде

Закамуфльована 2025 Skoda Elroq. Фото: Skoda

Автобренд Skoda потроху розкриває подробиці нового електричного кросовера Elroq, опублікувавши кілька ескізів в мережі. Модель має дебютувати як EV-еквівалент компактного SUV Karoq.

Про це повідомив Cars Coops.

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Дизайнерські акценти

Skoda Elroq використовує Tech-Deck Face — нову повністю закриту решітку радіатора. Електрокар має розділені фари з технологією Matrix LED та тонкі бампери.

Профіль подібний до більшої моделі Enyaq та має 19- або 20-дюймові легкосплавні диски. Задня частина нагадує універсал із великими дверима багажника та знайомими задніми ліхтарями.

Ескізи Skoda Elroq

Ескізи дещо перебільшені, але Skoda раніше показувала фото закамуфльованого прототипу, які розкривають його справжні пропорції.

Попередні тизери були зосереджені на інтер’єрі, який складається з екологічно чистих матеріалів, зокрема:

Recytitan (з 78% переробленого ПЕТ);

(з 78% переробленого ПЕТ); Technofil (поліестер та перероблена нитка Econyl).

Клієнти матимуть вибір між чотирма темами інтер’єру: лофт, лодж, люкс та студія.

Elroq отримає сучасну цифрову кабіну та новітні технології VW Group. Також авто запропонує просторий 5-місний салон та 470 л вантажного простору.

Силові агрегати

Модель на базі MEB буде доступна з акумуляторами місткістю 55 кВт-год, 63 кВт-год та 82 кВт-год, пропонуючи запас ходу WLTP до 560 км. Потужність буде надходити від одного (встановленого ззаду) або двох електродвигунів.

Elroqs із заднім приводом вироблятиме 168 к.с. (125 кВт/170 к.с.) або 282 к.с. (210 кВт/285 к.с.), а повнопривідна версія генеруватиме 295 к.с. (220 кВт/299 к.с.).

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