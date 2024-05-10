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Эксперт опроверг распространенные мифы среди водителей в Украине — как на самом деле

10 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-5 самых распространенных мифов среди водителей в Украине — почему они вредны
Многие водители верят в мифы. Фото: freepik.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Среди автомобилистов до сих пор распространены неизвестно кем и когда придуманные мифы, которые сегодня не имеют никакого отношения к реальности. Например, что мужчины лучше управляют машиной, чем женщины, или что настоящие гонщики держат руль одной рукой, а правильная спортивная посадка — это полулежащее положение с вытянутыми руками.

О популярных стереотипах украинских водителей написала Avtosota.

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Антикоррозионная обработка спасет кузов от ржавчины

Обработка повышает стойкость кузова к коррозии, если она сделана на новом автомобиле из автосалона. У подержанных машин с имеющимися признаками ржавчины, антикоррозионная обработка просто маскирует проблему, но не устраняет ее.

Автоматическая коробка не требует замены смазки

Масло в автоматической коробке передач необходимо менять каждые 40-60 тыс. км, чтобы узел не вышел из строя.

Полный привод справится с любой скользкой поверхностью

Полный привод на самом деле опасен на скользких покрытиях, потому что он умеет разгоняться гораздо активнее моноприводных авто, и тормозит также.

Премиальные автомобили выпускают с лучшим качеством

Премиальные автомобили по качеству не превосходят бюджетные машины. Чем дороже авто, тем больше в нем разных систем и элементов. Это, наоборот, повышает риск их отказа.

Рулем никогда нельзя резко крутить во время движения

Активные движения рулем запрещены только на ровной дороге без помех. Но если необходимо совершить экстренный маневр, то рулем необходимо двигать быстро и не бояться резких движений.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

авто
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развенчиваем мифы

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