ТОП-5 найпоширеніших міфів серед водіїв в Україні — чому вони шкодять

Багато водіїв вірять у міфи. Фото: freepik.com

Серед автомобілістів досі поширені невідомо ким та коли вигадані міфи, які сьогодні не мають жодного стосунку до реальності. Наприклад, що чоловіки краще керують машиною, ніж жінки, або, що справжні перегонники тримають кермо однією рукою, а правильна спортивна посадка — це напівлежаче положення з витягнутими руками.

Про популярні стереотипи українських водіїв написала Avtosota.

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Антикорозійна обробка врятує кузов від іржі

Обробка підвищує стійкість кузова до корозії, якщо він зроблений на новому автомобілі з автосалону. У вживаних машин з присутніми ознаками іржі, антикорозійна обробка просто маскує проблему, але не усуває її.

Автоматична коробка не потребує заміни мастила

Оливу в автоматичній коробці передач необхідно міняти кожні 40-60 тис. км, щоб вузол не вийшов з ладу.

Повний привід впорається з будь-якою слизькою поверхнею

Повний привід насправді небезпечний на слизьких покриттях, тому що він вміє розганятися набагато активніше за монопривідних авто, водночас гальмує так само.

Преміальні автомобілі випускають з кращою якістю

Преміальні автомобілі за якістю не перевершують бюджетні машини. Що дорожче авто, то більше в ньому різних систем та елементів. Це навпаки підвищує ризик їхньої відмови.

Кермом ніколи не можна різко крутити під час руху

Активні рухи кермом заборонені лише на рівній дорозі без перешкод. Але якщо необхідно здійснити екстрений маневр, то кермом якраз необхідно рухати швидко та не боятися різких рухів.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.