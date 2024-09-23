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Вниманию водителей — опытный механик назвал главный изъян всех французских авто

23 сентября 2024 21:35
Валентин Бандура - Редактор
Почему не стоит покупать французские автомобили — ответ механика
Французские автомобили на улицах Парижа. Фото: carmagazine.co.uk
Валентин Бандура - Редактор

Механик с многолетним опытом предупредил потенциальных покупателей, особенно подержанных автомобилей, избегать французских моделей. За период работы в автомастерской он изучил эти машины и знает их главные недостатки.

Об этом написал Express.

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Механик из компании 911 Auto Repairs в Шеффилде Дэйв Гаррисон предупредил покупателей, что Ахиллесовой пятой французских автомобилей является электричество. Когда электрические компоненты выходят из строя, подчеркнул мастер, автомобиль фактически списывается, ведь его система настолько сложна, что почти не подлежит ремонту.

"Не покупайте французские машины. Они построены с таким отношением, что сгодится и так. Я большой поклонник группы VW Audi. Они делают действительно надежные автомобили", — сказал Гаррисон.

Отзывы пользователей

Участники Reddit's Car Talk UK подтверждают мнение механика.

"Я владел двумя французскими автомобилями, оба замечательные, когда работали, и удобные тоже. Оба они ужасно ненадежны. Один поразил меня счетом 4k через пару месяцев после того, как я побыл его владельцем", — написал один из пользователей.

"Если бы это не была французская, это была бы отличная машина!" — иронизирует другой.

"Французские автомобили 1990-х и 2000-х годов были очень ненадежными. Я не хочу смотреть, стали ли новые лучше", — прокомментировал еще один автовладелец.

Ранее мы писали о пяти подержанных авто, которые не стоит покупать из-за больших затрат на ремонт. Также сообщали о трех вещах, которые стоит учитывать при покупке подержанного авто, чтобы не потерять деньги.

Франция ремонт авто автомобиль подержанные авто

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