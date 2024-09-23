Чому не варто купляти французькі автомобілі — відповідь механіка

Французькі авто на вулицях Парижа. Фото: carmagazine.co.uk

Механік з багаторічним досвідом попередив потенційних покупців, особливо вживаних автомобілів, уникати французьких моделей. За період роботи в автомайстерні він добре вивчив ці машини та знає їхні головні недоліки.

Про це написав Express.

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Головний недолік французьких авто

Механік з компанії 911 Auto Repairs у Шеффілді Дейв Гаррісон попередив покупців, що Ахіллесова п’ята французьких автомобілів в електриці. Коли електричні компоненти виходять з ладу, підкреслив майстер, автомобіль фактично списується, адже його система настільки складна, що майже не підлягає ремонтуванню.

"Не купуйте французькі машини. Вони побудовані з таким ставленням, що згодиться й так. Я великий шанувальник групи VW Audi. Вони роблять дійсно надійні автомобілі", — сказав Гаррісон.

Відгуки користувачів

Учасники Reddit’s Car Talk UK підтверджують думку механіка.

"Я володів двома французькими автомобілями, обидві чудові, коли працювали, й зручні також. Обидва вони страшенно ненадійні. Один вразив мене рахунком 4k через пару місяців після того, як я побув його власником", — написав один з користувачів.

"Якби це не була французька, це була б чудова машина!" — іронізує інший.

"Французькі автомобілі 1990-х і 2000-х років були дуже ненадійними. Я не хочу дивитись, чи нові стали кращими", — прокоментував ще один автовласник.

Раніше ми писали про п'ять вживаних авто, які не варто купувати через великі витрати на ремонт. Також повідомляли про три речі, на які варто зважати при купівлі вживаного авто, щоб не втратити гроші.