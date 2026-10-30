До 80 авто на одном КПП: очереди на границе сегодня
В пятницу, 30 октября, на границе Украины образовались очереди на нескольких пунктах пропуска с соседними странами. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через КПП "Шегини" — 80 машин. Еще по 40 автомобилей зафиксировали на пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец".
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 30 октября
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковых автомобилей — временно также;
- "Устилуг" — 20 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Рава-Русская" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Грушев" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Краковец" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Шегини" — 80 легковых автомобилей, 0 автобусов и 20 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Смильница" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Нижанковичи" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Ужгород" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов и 10 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 12 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
- "Косино" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
- "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 легковых автомобилей и 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.
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