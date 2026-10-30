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Главная Авто До 80 авто на одном КПП: очереди на границе сегодня

До 80 авто на одном КПП: очереди на границе сегодня

Ua ru
30 октября 2026 10:21
Очереди на границе сегодня, 30 октября: ситуация на пунктах пропуска Украины ГПСУ
Очередь из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

В пятницу, 30 октября, на границе Украины образовались очереди на нескольких пунктах пропуска с соседними странами. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через КПП "Шегини" — 80 машин. Еще по 40 автомобилей зафиксировали на пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 30 октября

Черги на кордоні з Польщею 28 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковых автомобилей — временно также;
  • "Устилуг" — 20 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Рава-Русская" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Грушев" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Краковец" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Шегини" — 80 легковых автомобилей, 0 автобусов и 20 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Смильница" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Нижанковичи" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 жовтня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Ужгород" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов и 10 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 28 жовтня

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 12 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
  • "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 легковых автомобилей и 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 28 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 28 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, бензиновый двигатель 1.4 TSI серии EA211 концерн Volkswagen Group начал выпускать в 2012 году взамен предыдущего поколения EA111. Двигатель устанавливался на автомобили Volkswagen, Audi, Seat и Skoda, в том числе на некоторые гибридные модели.

Как сообщали Новини.LIVE, на вторичном рынке Украины автомобили стоимостью до 8000 долларов представлены преимущественно компактными хэтчбеками и вместительными моделями для семейных поездок. Среди вариантов для повседневного использования — Suzuki Swift, Nissan Note и Kia Ceed. При покупке подержанного автомобиля специалисты советуют обращать внимание на тип двигателя, трансмиссию и общее техническое состояние конкретного автомобиля.

КПП авто пограничники ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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