Очередь из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

В пятницу, 30 октября, на границе Украины образовались очереди на нескольких пунктах пропуска с соседними странами. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через КПП "Шегини" — 80 машин. Еще по 40 автомобилей зафиксировали на пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 30 октября

"Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковых автомобилей — временно также;

"Устилуг" — 20 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Рава-Русская" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Краковец" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" — 80 легковых автомобилей, 0 автобусов и 20 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Смильница" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Нижанковичи" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Малый Березный" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Ужгород" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов и 10 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

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"Тиса" — 12 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 легковых автомобилей и 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей и 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

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