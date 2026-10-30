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Головна Авто До 80 авто на одному КПП: черги на кордоні сьогодні

До 80 авто на одному КПП: черги на кордоні сьогодні

Ua ru
30 жовтня 2026 10:21
Черги на кордоні сьогодні, 30 жовтня: ситуація на пунктах пропуску України ДПСУ
Черга з автомобілів на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України в п’ятницю, 30 жовтня, утворилися на кількох пунктах пропуску із сусідніми державами. Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі через КПП "Шегині" — 80 машин. Ще по 40 автомобілів зафіксували на пунктах пропуску "Грушів" і "Краківець".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 30 жовтня

Черги на кордоні з Польщею 28 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється, легкових автомобілів — тимчасово також;
  • "Устилуг" — 20 легкових автомобілів, 1 автобус. Пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Рава-Руська" — 30 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Грушів" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Краківець" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Шегині" — 80 легкових автомобілів, 0 автобусів і 20 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;
  • "Смільниця" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Нижанковичі" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
     

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 жовтня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;
  • "Ужгород" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів і 10 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;
  • "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 28 жовтня

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 12 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00;
  • "Косино" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00;
  • "Лужанка" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 легкових автомобілів і 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 28 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;
  • "Солотвино" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 28 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, бензиновий двигун 1.4 TSI серії EA211 концерн Volkswagen Group почав випускати у 2012 році на заміну попередньому поколінню EA111. Мотор встановлювали на автомобілі Volkswagen, Audi, Seat і Skoda, зокрема на деякі гібридні моделі. 

Як повідомляли Новини.LIVE, на вторинному ринку України автомобілі вартістю до 8000 доларів представлені переважно компактними хетчбеками та місткими моделями для сімейних поїздок. Серед варіантів для щоденного використання — Suzuki Swift, Nissan Note та Kia Ceed. Під час купівлі вживаного авто фахівці радять звертати увагу на тип двигуна, трансмісію та загальний технічний стан конкретного автомобіля.

КПП авто прикордонники ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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