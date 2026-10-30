Черга з автомобілів на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України в п’ятницю, 30 жовтня, утворилися на кількох пунктах пропуску із сусідніми державами. Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі через КПП "Шегині" — 80 машин. Ще по 40 автомобілів зафіксували на пунктах пропуску "Грушів" і "Краківець".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 30 жовтня

"Ягодин" — 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється, легкових автомобілів — тимчасово також;

"Устилуг" — 20 легкових автомобілів, 1 автобус. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Рава-Руська" — 30 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Грушів" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Краківець" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" — 80 легкових автомобілів, 0 автобусів і 20 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Смільниця" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Нижанковичі" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.



"Малий Березний" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Ужгород" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів і 10 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.

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"Тиса" — 12 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 легкових автомобілів і 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 легкових автомобілів і 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

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