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Главная Авто До 60 автомобилей на выезд: очереди на границе сегодня

До 60 автомобилей на выезд: очереди на границе сегодня

Ua ru
10 сентября 2026 13:30
До 60 автомобилей на выезд: очереди на границе 10 сентября
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 10 сентября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Самая большая очередь из легковых автомобилей наблюдается на пункте пропуска "Устилуг" — 60 машин. Еще по 50 легковых автомобилей ожидают пересечения границы на "Шегинях", 25 — на "Краковке" и "Мамализе". В целом ситуация на большинстве пунктов пропуска остается без значительных очередей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 10 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 10 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 10 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 10 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 10 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE рассказывали, почему небольшой пробег автомобиля не избавляет от необходимости замены моторного масла. Ведь многие автовладельцы при плановом техническом обслуживании ориентируются прежде всего на показатели пробега. В то же время не менее важно учитывать и время, ведь от него также зависит состояние двигателя.

Новини.LIVE сообщали, что бензиновый турбированный двигатель 1.6 T-GDI семейства Gamma относится к числу самых распространенных силовых агрегатов корейских автопроизводителей. В то же время турбодвигатели Hyundai и Kia этой серии имеют ряд конструктивных особенностей, требующих регулярного контроля и надлежащего обслуживания.

граница путешествие авто очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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