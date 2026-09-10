До 60 авто на виїзд: черги на кордоні 10 вересня

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

У четвер, 10 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільша черга з легкових автомобілів спостерігається на пункті пропуску "Устилуг" — 60 машин. Ще по 50 легковиків очікують перетину кордону на "Шегинях", 25 — на "Краківці" та "Мамализі". Загалом ситуація на більшості пунктів пропуску залишається без значних черг.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 10 вересня

Сьогодні, 10 вересня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" - 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 50 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Читайте також:

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автоб., 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 25 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, чому малий пробіг авто не рятує від заміни моторної оливи. Адже багато автовласників під час планового технічного обслуговування орієнтуються насамперед на показники пробігу. Водночас не менш важливо враховувати й час, адже від нього також залежить стан двигуна.

Новини.LIVE інформували, що бензиновий турбований двигун 1.6 T-GDI сімейства Gamma належить до найпоширеніших силових агрегатів корейських автовиробників. Водночас турбодвигуни Hyundai та Kia цієї серії мають низку конструктивних особливостей, які потребують регулярного контролю та належного обслуговування.