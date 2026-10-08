До 40 автомобилей на одном контрольно-пропускном пункте: очереди на границе 8 октября

Пограничник. Фото: ГПСУ

В четверг, 8 октября, на большинстве пунктов пропуска при выезде из Украины в соседние страны очереди остаются небольшими или отсутствуют. Наибольшее количество легковых автомобилей зафиксировано перед пунктами «Устилуг», «Краковец» и «Шегини» на границе с Польшей, а также «Красноильск» на границе с Румынией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Реклама

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 35 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Читайте также:

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, какие автомобили являются неудачным выбором для покупателей. Ежедневная работа с неисправностями различных моделей позволила специалисту хорошо изучить их наиболее проблемные места и определить автомобили, ремонт которых может обернуться лишними расходами.

Также Новини.LIVE писали, что более высокая скорость движения может заметно увеличить расход топлива, даже если разница на спидометре кажется незначительной. Двигатель работает под большей нагрузкой, а дополнительные несколько десятков километров в час способны существенно повысить расход топлива и заставлять водителя чаще заезжать на АЗС.