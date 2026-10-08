До 40 авто на одному КПП: черги на кордоні 8 жовтня

Прикордонник. Фото: ДПСУ

У четвер, 8 жовтня на більшості пунктів пропуску на виїзд з України до сусідніх держав черги залишаються невеликими або відсутні. Найбільше легкових автомобілів зафіксували перед пунктами "Устилуг", "Краківець" та "Шегині" на кордоні з Польщею, а також "Красноїльськ" на кордоні з Румунією.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 35 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 25 л/а, 0 автоб., 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

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"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, які автомобілі є невдалим вибором для покупців. Щоденна робота з несправностями різних моделей дозволила фахівцю добре вивчити їхні найпроблемніші місця та визначити авто, ремонт яких може обернутися зайвими витратами.

Також Новини.LIVE писали, вища швидкість руху може помітно збільшити витрати пального, навіть якщо різниця на спідометрі здається незначною. Двигун працює під більшим навантаженням, а додаткові кілька десятків кілометрів на годину здатні суттєво підвищити витрати пального та частіше змушувати водія заїжджати на АЗС.